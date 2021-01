D'Chef-Negociatrice vun der EU-Kommissioun Sandra Gallina stoung den EU-Deputéierte vum zoustännege Gesondheetscomité en Dënschdeg de Moie Ried an Äntwert.

No massiver Kritik an och no Récksprooch mat de Produzenten ass d'EU-Kommissioun en Dënschdeg de Moien zeréckgeruddert, wat d'Consultatioun vun den Impf-Verträg mat den Pharma-Entreprisen ugeet. Bis ewell war et sou, dass d'Kommissioun den EU-Parlamentarier keng Asiicht wollt an déi Verträg gi wéinst Vertraulechkeetsklauselen. Just CureVac hat sech ugangs bereet erkläert, fir hire Vertrag transparent ze maachen. Allerdéngs sollt dat no ganz strikte Critèrë gëllen, wou Partië vum Dokument géinge geschwäerzt ginn, d'Dokument just fir 3 Deeg kéint gekuckt ginn a maximal 50 Minutte Lieszäit. Et misst een och dat, wat ee liest, geheim halen.

Et setzt een also elo op Transparenz: Vun der EU-Kommissioun heescht et, dass d'Verträg fir d'Parlamentarier aus den 3 zoustännege Kommissiounen disponibel wieren. „D'Schwäerzungen" vum Text wiere just marginal an d'Dokumenter sollen och net just fir 3 Deeg disponibel sinn.

Donieft huet de griichesche Premier Mitsotakis een europäeschen Impf-Zertifikat an d'Spill bruecht, fir et op d'mannst deene Leit, déi geimpft goufen, méi einfach ze maachen, fir sech an der EU ze deplacéieren. Et soll d'Impfungen net obligatoresch maachen, och net fir ze reesen, mä Leit, déi geimpft goufen, sollte fräi sinn, sech ze beweegen, ouni zum Beispill mussen an eng Quarantän ze goen. Dës Propos soll um nächsten EU-Sommet den 21. Januar debattéiert ginn, wann et dem griichesche Premier no geet.

Chef-Negociatrice vun der EU-Kommissioun huet d'Kriticke gréisstendeels zeréckgewisen

D'Sandra Gallina stoung den EU-Deputéierte vum zoustännege Gesondheetscomité en Dënschdeg de Moie Ried an Äntwert. Et hätt ee vill kaaft an op e breede Portfolio gesat, ënner anerem op 2 MRNA-Vaccinen, déi als éischt fäerdeg waren, wouriwwer ee frou wier. Et hätt ee sou vill kaaft wéi een offréiert kritt huet, respektiv déi Quantitéite bestallt, déi och kënne geliwwert ginn a präislech abordabel sinn.

Reaktioun Sandra Gallina

Am zweeten Trimester wäert vill Vaccin do sinn, am drëtten nach méi, dovunner geet d'Sandra Gallina aus. Et hätt ee sech bei Biontech a Moderna Vaccine fir 380 Millioune Leit geséchert.

Wat de Produit vun AstraZeneca ugeet, do kéint et bis Enn des Mounts eng Zouloossung vun der EMA ginn, sou d'EU-Responsabel weider.

Sanofi wier e risege Produzent a géing déi bescht Vaccine vun der Welt maachen, firwat hätt een net bei Sanofi solle bestellen, sou d'Sandra Gallina. Et géing sech hei allerdéngs just ëm eng Optioun handelen. Sanofi ass bei der Entwécklung hannendra geroden. Parallel Verhandlunge vu Memberstaate wieren net méiglech, dat wier kontraktuell sou festgeluecht. Et wier een och net iwwer sou e Virgoen a Kenntnis gesat ginn, sou d'Responsabel vun der EU-Kommissioun.

Op alle Fall wier et kloer, datt d'Dosissen, déi vun der EU bestallt gi wieren, fir d'éischt géinge geliwwert ginn. Bei de Liwwerunge géingen et bis ewell keng gréisser Problemer ginn, sou nach d'Sandra Gallina en Dënschdeg de Moie beim Hearing am Europaparlament.