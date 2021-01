Dat huet d'Presidentin vun der Europäescher Zentralbank, d'Christine Lagarde, en Dënschdeg betount.

Wéi d'Lagarde wärend engem Online-Forum vu Reuters sot, géif e gudden Deel vun der Zäit genotzt ginn, fir dat Ganzt elo mol sécher ze maachen.

Et wier eng Demande a groussen Interessi an der EU fir esou eng Wärung do, ma de System misst sécher sinn, fir zum Beispill geschützt virun Hackerugrëff ze sinn, esou d'Lagarde.

Richtegt Geld géif awer weider bestoe bleiwen. Weider musst elo gekuckt ginn, fir eng international Akzeptanz fir den digitalen Euro ze kréien, well et soss ëmmer Lächer kéinte ginn, déi dann och vu Kriminelle genotzt ginn. Am Kader vum Bitcoin huet d'Lagarde och eng méi staark Reguléierung gefuerdert.

Am Joer 2020 huet China schonn e Pilotprojet lancéiert a wäert warscheinlech dat éischte Land op der Welt ginn, dat eng digital Wärung wäert hunn. D'EZB huet dann och betount, dass am Fréijoer eng detailléiert Analys géif gemaach ginn.