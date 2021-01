Déi lescht zwee Deeg war zu Bréissel déi europäesch Weltraumkonferenz.

Ee vun den Themen, dat diskutéiert gouf, waren déi international Tendenzen, datt de Secteur sech amgaangen ass ze privatiséieren an ënnert anerem duerch SpaceX den Accès zu Lancement méi schwiereg gëtt. Mir hu mam Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence Marc Serres geschwat, wéi Europa dëser Tendenz entgéint wëll wierken a wat d'Schwéierpunkten am Joer 2021 sinn.

Fir Accès an de Weltall ze hunn, brauch ee Lancementskapazitéiten. De Marché huet sech an de leschte Jore geännert. Déi grouss a schwéier Satellitte sinn den Ament éischter d'Ausnam, kleng Satellitten erueweren de Marché. Weltwäit gëtt et eng 100 Start-Ups, déi nei Rakéiten-Typpen entwéckelen, déi méi kleng sinn a méi dacks agesat kënne ginn. Och an Europa kéint ee sech an Zukunft virstellen, esou méi kleng Rakéiten ze lancéieren, zum Beispill aus der Nordsee eraus.

De Lëtzebuerger Schwéierpunkt am Weltallsecteur bleift 2021 nieft der Telekommunikatioun weider den Ausbau vun Technologien, wéi ee Ressourcen am All ofbauen a notze kann, esou de Marc Serres Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence. Zesumme mam Lëtzebuerger Institut fir Wëssenschaften an Technologië (List) an der Europäescher Weltraumagence entsteet um Belval een Innovatiouns- a Recherchezenter, wou dëst Joer éischt Projete geplangt sinn.

Astronaut aus Lëtzebuerg?

An dësem Joer start d' ESA een neien Astronauteprogramm. All EU-Bierger ka sech mëllen. D' Lëtzebuerger Weltraumagence geet net geziilt no Talenter aus dem Grand-Duché sichen.

Méi Informatiounen doriwwer fannt Dir hei.