Den US-Pharmakonzern Pfizer, dee jo zesumme mat der däitscher Firma Biontech Corona-Vaccine produzéiert, huet elo Liwwer-Enkpäss fir Europa annoncéiert.

Dem norwegesche Santésinsitut vun Oslo no géingen dës Enkpäss an der Produktioun och déi europäesch Länner concernéieren. Dës Kierzunge sinn imminent a wäerte scho vun nächster Woch un ze spiere sinn. Pfizer hat jo eigentlech annoncéiert seng Produktiounscapacitéite wëllen ze verbesseren.

"Et ass en Ament nach net kloer, wéi laang et dauere wäert, bis Pfizer seng maximal Produktiounskapazitéit erreeche wäert, déi vun 1,3 Milliarden op 2 Milliarden Dosissen all klamme soll", heescht et weider an der Erklärung. Donnéeën iwwer d'Liwwer-Quantitéite fir ganz Europa goufen net gemaach, just fir Norwegen. Deemno ginn do an de nächste Wochen 36.075 Impf-Dosissen erwaart amplaz vun 43.875. Dat sinn 18% manner.