De Corona-Vaccin ass laang erwaart ginn. Laang ass och op EU-Niveau iwwert déi richteg Strategie an Akafspolitik diskutéiert ginn.

Ma elo, wou déi eenzel EU-Länner ugefaangen hu mat Impfen, ass nawell vill Kritik ze héieren. Et géing net séier genuch goen oder et wier op déi falsch Pharmakonzerner gesat ginn.

EU-Deputéiert iwwer EU-Impfstrategie / Rep. Monica Camposeo

Allgemeng weise sech déi Lëtzebuerger EU-Deputéiert zefridde mat der europäescher Demarche, fir de Corona-Vaccin an der EU ze garantéieren. Et wier zesumme geschafft ginn an dat wier och gutt esou, virun allem fir e klengt Land wéi Lëtzebuerg. Dat sot den EU-Deputéierten Charles Goerens:

"Dir wësst, dass mir hei am Land ganz vill mat territoriale Restriktioune befaasst sinn. Deemno wéi ee Produit ee kafe wëll, musse mir iwwert eng belsch, däitsch oder franséisch Societéit fueren. Hei kréie mer awer déi selwecht Behandlung wéi déi Grouss an dat fannen ech u sech gutt. Besonnesch aus der Siicht vun de klenge Länner, mee och aus der Siicht vun deene grousse Länner war dat heite richteg."

D’Europaparlament fuerdert awer elo en Abléck an d’Kontrakter, esou wéi och an d’Zesummesetzung vun de Präisser vun den eenzele Vaccinen. Bis ewell krute nämlech nëmme wéineg Deputéiert d’Méiglechkeet, sech esou e Vertrag kënnen unzekucken. Eent vun hinnen ass d’Tilly Metz. Si konnt an de Kontrakt mat der Firma Curevac kucken. Ma d’Bedéngungen wieren awer net optimal gewiescht, esou déi gréng Deputéiert:

"Mir hate 50 Minutten Zäit, fir duerch e Kontrakt vu 65 Säiten ze goen, ouni och elo en Expert dobäi ze hunn, dat war schonn erausfuerderend. An zemools, an deem Kontrakt waren och Passagen nach gestrach. Alles wat relativ war zu Zuelen, zu Delaien, zum Präis, zu der Kompositioun vum Vaccin, dat war elo net ersiichtlech. Ech perséinlech fannen dat ganz schued, well am Fong déi ganz Vaccin-Strategie, also wéi d'Kommissioun do virgaangen ass, dat ass eng Success-Story."

Dass op déi falsch Pharmakonzerner gesat gi wier, kéint een nodréiglech och net soen, esou d’Isabel Wiseler-Lima:

"Bei ville Firmaen ass geséchert ginn, dass mer géingen Impfstoff kréien an dat ass dat, wat wierklech wichteg ass. Well dee Moment, wou dat gemaach ginn ass, wosst ee jo nach net, wie wéini a wéi géing en Impfstoff op den Terrain bréngen."

Dass ee sech an esou kuerzer Zäit eens gi wier, wier ze begréissen. An och, dass méi Dosisse kaaft gi wieren, fir an Entwécklungs- an Drëttweltlänner kënnen ze liwweren, erkläert den EU-Deputéierte Marc Angel:

"450 Milliounen Awunner huet Europa, mat zwou Impfungen sinn dat 900 Milliounen Dosissen, da bleiwen nach 1,1 Milliarden Dosen iwwreg, déi mer un d'Noperschaft vun der EU, un Entwécklungslänner kënne ginn. An ech mengen, och dat ass wichteg, do weise mer Solidaritéit, well et geet net nëmmen dorëms ons ze schützen, et ass eng Pandemie an do hëllefe mer och deenen aneren."

Dat wier e wichtege Schrëtt vun der europäescher Impfstrategie, iwwert dee net vill geschwat gëtt, esou nach de Marc Angel.