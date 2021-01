Senger Meenung no géing et géint d'EU-Recht verstoussen, nees d'Grenzen zouzemaachen, sou de Lëtzebuerger Ausseminister Deutschlandfunk géintiwwer.

Dobäi géing et him net ëm "Tourismus" goen, mä virun allem ëm d'Grenzgänger, besonnesch déi, déi am Gesondheetsberäich schaffen. Wann d'Grenzen op eemol zou wieren, géing de ganze Gesondheetssecteur am Grand-Duché zesummebriechen, huet hie gewarnt. 60% vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg am medezinesche Beräich schaffen, sinn nämlech Frontalieren.

Donieft huet de Jean Asselborn am Gespréich dorop higewisen, dass an der EU 30% vun alle Mënschen a Grenzregioune liewe géingen. All Dag kommen aus Däitschland ronn 50.000 Frontalieren op Lëtzebuerg schaffen, aus Frankräich an der Belsch sinn der et esouguer ëm 100.000.

Angela Merkel: Grenzkontrollen als "Ultima ratio"

En Donneschdeg den Owend hat Frankräich "Gesondheetskontrollen" un de Grenze gefuerdert. Och d'Angela Merkel hat Grenzkontrollen net ausgeschloss, wann d'Nopeschlänner net konsequent genuch géint d'Verbreedung vun der Corona-Mutatioun géinge virgoen. Déi däitsch Bundeskanzlerin wëll dëse Schratt awer méiglechst verhënneren.

Sou laang Staue wéi am Fréijoer géingen et net ginn, huet si verséchert. De fräie Wuereverkéier géing net zur Debatt stoen. Et géing vill méi ëm d'Fro goen, wat an de Grenzregioune mat ville Frontaliere geschitt. Däitschland wäert dozou bäidroen, dass Pendler kënne getest ginn, sou nach d'Merkel.