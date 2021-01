An enger Videokonferenze sëtzen déi 27 Staats- a Regierungscheffen aus den EU-Memberlänner beieneen, fir iwwert gemeinsam Mesuren ze diskutéieren.

Um Ament wou europawäit Impfcampagnen ulafen, wiisst d'Angscht virun Virus-Varianten, duerch déi d'Pandemie ausser Kontroll gerode kéint. Um 18 Auer en Donneschdeg sinn déi 27 Europäesch Staats- a Regierungscheffe fir en digitale Spezial-Sommet zesummekomm. Am Raum steet hei en EU-Wäit-Reesverbuet, den Impfstoff, deen weider ze lues geliwwert gëtt oder och en europäeschen Impfschäin.

E ganz delikaten Rendez-vous, deen de Lëtzebuerger Premier vu sengem Büro aus suivéiert. Et geet drëms e risegt Duerchernee bannen Europa, wou jiddwer Memberstaat unilateral seng eege Reegelen imposéiert, ze verhënneren. Wueren, Grenzgänger solle weider fräi zirkuléieren, op engem Ament, wou awer grad d'Virus-Mutatioune geographesch ausgebremst musse ginn.

Däitsch Medien si sech es eens: "Vor dem virtuellen EU-Sondergipfel heute Abend erhöht die Bundesregierung den Druck auf die Nachbarländer." Do steet och Lëtzebuerg ënner Drock. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel fuerdert eng gemeinsam Approche, soss wieren d'Virus-Mutatiounen net zu stoppen.

"Mir musse Garantien hunn, dat all ons Nopeschlänner, mat an déi selwecht Richtung schaffen. Ass dat net de Fall, da musse mer un Areesbeschränkunge schaffen. Mir mussen d'Garantie hunn, déi d'Efforten, déi ons Bierger maachen, net u Baussen zerstéiert ginn " sou d'Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Änlech Téin kommen aus der Belsch. Do wëll de Premier Alexandre De Croo "net wichteg Reesen" bannent der EU verbidden. Frankräich wëll iwwerdeems nëmmen op obligatoresch PCR Tester setzen.

"Haut hat ech de Rotspresident Charles Michel um Telephon an d'Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen. Fir ze soen, dat wann d'Grenze bis zou ginn, de Risiko besteet, dat bei eis de ganzen Secteur Hospitalier net méi geet. Dat mer erstécke géifen. Dee Message ass ganz wichteg. Mam Séquençage vun den Tester, fir iwwerhaapt eraus ze fannen, ob een eng Variante vum Virus a sengem Land huet, do kann een net déi bestrofen, déi vill Séquençage maachen" sou de Premier Xavier Bettel virum Spezial-Sommet.

Fir aus der aktueller Kris erauszekommen gëtt et just ee Wee: Eng sou genannt Herdenimmunitéit. Am Laf vun der Woch hat d'EU-Kommissioun e kloren Objektiv an de Raum gestallt: D'Memberstaate sollen bis Summer, 70 Prozent vun hirer erwuessener Populatioun geimpft hunn.

"Ech ënnerschreiwen direkt, wann dat geet. Ma mir mussen d'Impfunge kréien. Ech kann just d'Leit impfen, wann ech bis Impfungen hunn. Mir hoffen, dat d'Kadenz, an dat ass jo och dat, wéi et ausgesäit, méi grouss gëtt vun der Produktioun hier. Normalerweis misst den Impfstoff vun AstraZeneca déi nächst Deeg oder Wochen och d'Erlabnis kréien. Dono kënnt dee vun Johnson, an da kommen der nach no. Wat mer méi Vaccin kréien, wat mer méi séier derduerch kommen" sou de Premier.

Am selwechten Otemzuch wéi Impfen, gëtt ëmmer méi oft e méiglechen Impfpass an de Raum gestallt. De griichesche Premier Mitsotakis war deen Éischten, deen esou en eenheetleche Certificat gefuerdert hat.

"Am Moment ass et verfréit a mengen Aen, eng Diskussioun wëllen ze hunn, ob esou eppes néideg ass oder net. Wa virun allem net emol 1 Prozent vun der ganzer Populatioun hei an Europa geimpft ass" sou de Xavier Bettel.

Brennpunkte ginn et der den Owend genuch. Bleift ofzewaarden, ob et méiglech ass, zu 27 en eenheetleche Wee aus der Kris ze fannen, ouni dat d'EU Bierger am Gewullt d'Orientatioun verléieren.