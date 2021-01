De Spezial-Sommet huet iwwer 4 Stonne gedauert. Et war eng informell Reunioun, als ouni Konklusiounen, déi bindend sinn.

D’Grenze bannent der EU wäerte fir de Wuerentransport an d'Grenzgänger opbleiwen, do géif et eng Garantie, heescht et nom Sommet. Wat d'Reesen, d'Fräizäit oder d'Vakanz ubelaangt, ass d’Situatioun awer vill méi nuancéiert. Hei wäerte Länner Restriktiounen huelen, wat Areesen ubelaangt. Et soll och jee no Land méi restriktiv Mesurë ginn, wa Leit zum Beispill aus der Vakanz zeréckkommen.

Et muss een d‘Situatioun, grad bedéngt duerch d’Mutatiounen am A behalen, sou de Premier Xavier Bettel. RTL-Informatiounen no soll de Premier e Freideg am Regierungsrot proposéieren, datt Leit, déi aus verschiddene Länner zeréck op Lëtzebuerg kommen, en obligatoreschen Test musse maachen oder an eng Quarantän musse goen.

Wat d'Impfstoffer betrëfft, wëllen d'Staats- a Regierungscheffe mat der EU-Kommissioun kucken, ob d'Vaccine vun AstraZeneca net scho geliwwert kéinte ginn, éier de Produit definitiv an der EU zougelooss gëtt. Domadder wëll een Zäit gewannen. Spéitstens awer fir Mäerz oder Abrëll erwaart ee sech méi Impfungen.

Et géif iwwerdeems Länner ginn, déi zwar elo scho vill geimpft hätten, mä awer keng weider elo méi hunn. Dat wier eng Situatioun, an déi een net wéilt dra kommen, sot de Premier.

Och den Impfschäin war an der Diskussioun, ma dës ass nach laang net ofgeschloss. Ënner anerem läit d'Propos um Dësch, datt en Impfschäin soll kommen, deen awer net fir d'Reese soll genotzt ginn, mä als Dokument am Fall vu medezinesche Problemer.

Ganz eens ware sech d'Staats- a Regierungscheffen awer net op alle Punkten, et ass deels éischter erwënscht, datt sech d'Länner mat hiren Noperen ofschwätzen.