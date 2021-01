D’Lëscht mat de Länner soll iwwerschafft ginn, och EU-Memberlänner sollen dierfen op déi schwaarz Lëscht kommen.

Dat ass eng aner Linn wéi déi vun den EU-Staate selwer. Den Ament sti 17 Plaze baussent der EU op där Lëscht. Lëtzebuerg riskéiert also nees, sech fir seng Steierpolitik mussen ze veräntwerten.

Pikant: zwee Lëtzebuerger Europadeputéiert, de Marc Angel vun der LSAP an d’Tilly Metz vun déi Gréng, hunn dee Paragraf matgestëmmt. Hie wär sech bewosst, datt Lëtzebuerg an de leschte Jore vill gemaach hätt fir méi Steiergerechtegkeet, mä trotzdeem wär an den EU-Memberlänner nach Loft no uewen an et wär als Sozialist am Europaparlament seng Flicht, Drock ze maachen, seet de Marc Angel am Lëtzebuerger Wort. Och déi gréng Tilly Metz huet d’Resolutioun mat gedroen. D’EU-Lëscht mat de Steierparadäiser misst dréngend reforméiert ginn.

Déi aner 4 Europadeputéiert hunn awer dogéint gestëmmt.

Den CSV-Deputéierte Christophe Hansen an Isabelle Wiseler geet et ze wäit, datt EU-Länner wéi Lëtzebuerg kéinten op eng schwaarz Lëscht kommen, sou d’Wort. Och de Charel Goerens an d’Monica Semedo vun der DP hu géint dee Paragraph gestëmmt.