Ronn 70 Entreprisë sinn am Zesummenhang mam Brexit op Lëtzebuerg geplënnert.

Et hat laang gedauert, ma um Enn war jo dunn awer nach en Accord tëscht Groussbritannien an der EU zustane komm, deen d'Relatiounen nom Brexit sollt reegelen. Ma an deem Accord ass net festgehalen, wéi et a puncto Finanzdéngschtleeschtunge soll virugoen, wat awer fir Lëtzebuerg als laangjärege Partner vun der Londoner City enorm wichteg ass. Elo sollen dann och déi Froe gekläert ginn an an deem Kader war de Finanzminister Pierre Gramegna e Freideg an déi zoustänneg Chamberkommissioune geruff ginn.

Déi wichtegst Fro, déi et deemno ze kläre gëllt, ass déi, ob d'Reegelen, déi Groussbritannien fir hir Finanzdéngschtleeschtungen opgestallt hunn, equivalent si mat deenen, déi an Europa an zu Lëtzebuerg gëllen, wéi de Finanzminister, Pierre Gramegna erkläert.

„A wann déi dann equivalent sinn, da kënnen d'Servicer nach ëmmer relativ gutt a fräi hin- an hiergoen. Wann dat zum Beispill am Anti-Blanchiment de Fall wier, dass United Kingdom déi selwecht Reegele géing hunn, dat géing natierlech alles vereinfachen. A Saachen Environnement, a Saachen Taxen oder wat weess ech. An all deenen Domainer, do wäerte mir en Dialog mat dem Vereenegte Kinnekräich hunn, mä wéi déi Equivalenz soll funktionéieren, dat muss nach ausgehandelt ginn."

Kuerzfristeg hätt Lëtzebuerg wuel vum Brexit profitéiert, well sech eng Rei Entreprisen aus Groussbritannien am Grand-Duché néiergelooss hunn. Ma dat hëlleft Lëtzebuerg awer just, wann et och laangfristeg méi attraktiv fir dës Betriber bleift wéi London, wéi den CSV-Deputéierte Laurent Mosar betount.

„A wann déi Finanzplaz vläicht méi attraktiv a méi kompetitiv gëtt, kann dat der Europäescher Unioun schueden. Ech hu souwisou d'Gefill, datt Groussbritannien elo mol fir d'éischt versicht, och en matière de services financiers, Accorde mat Drëttlänner ofzeschléissen. Mat der Schwäiz si se schonn amgaangen, mat den Amerikaner, mat de Chinesen. An do musse mir also ganz gutt oppassen, datt mir do net d'Schlappe verléieren."

Nieft der neier Konkurrenzsituatioun hätt de Brexit awer och Konsequenzen op déi intern Dynamik bannent der EU, esou de Finanzminister.

„Deen Defi, deen ech gesinn, dat ass, dass mir mat der Sortie vum Vereente Kinnekräich, vun der Finanzplaz London aus der EU eraus, mir do elo e Partner verléieren, dee sech ëmmer ganz staark wéi Lëtzebuerg och dofir agesat huet, dass mir keng Mauer ronderëm de Marché unique bauen, dass mir also eng Finanzplaz bleiwen, a si och deemools wéi si nach dra waren, déi sech en fait un déi ganz Welt riicht."

Lëtzebuerg wier wuel net eleng an der EU mat där Positioun, ma mat Groussbritannien wier awer e staarke Partner an där Fro verluer gaangen.