D'EU-Gesondheetskommissärin Kyriakides huet erkläert, dass d'Kommissioun an d'Memberlänner dorop bestanen hätten, e geneeë Liwwerplang ze kréien.

Dat kéint als Grondlag benotzt ginn, fir d'Impfstrategien an den eenzele Länner ze organiséieren. D'EU-Kommissioun verlaangt dowéinst, dass d'Liwwerunge méi zouverlässeg sinn, esou d'Kyriakides.

AstraZeneca soll an der nächster Woch eng Zouloossung fir d'EU kréien. Der Noriichtenagence Retuers no ginn et awer Problemer an der Produktioun an enger Firma an der Belsch.

Déi bis Enn Mäerz ugangs annoncéiert 80 Milliounen Dosisse fir d'EU-Memberstaate géifen domat ëm 60% op gutt 30 Milliounen reduzéiert ginn.

De Pharmakonzern huet sech selwer net zu de geneeë Quantitéiten ausgeschwat.