D'Impfungen, d'Relatioune mat Russland an dem Iran an d'Situatiounen an Hongkong an dem Venezuela stinn um Programm.

D'Prisongsstrof géint de russeschen Oppositionellen Alexei Nawalny an d'Virgoe géint Demonstranten de Weekend stinn am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen um EU-Ausseministerrot zu Bréissel e Méindeg. Donieft geet awer ënnert anerem och nach rieds iwwer d'Hëllef bei der Impfcampagne an Drëttstaaten, d'Relatioune mam Iran an d'Atomofkommes, d'Relatioune mat der Tierkei, d'Situatioun an Hongkong a Venezuela.

EU-Ausseministertreffen / Preview Fanny Kinsch

"Et ass deen éischten Ausseministerrot vum Joer a mir hunn e ganz ganz ganz chargéierte Programm. Ech weess net, wéi mer dat alles sollen duerchkréien", sot bei senger Arrivée den EU-Chefdiplomat Josep Borrell. Nodeems e Samschdeg iwwer 3.500 Mënsche bei Demonstratioune fir den Alexei Nawalny a géint d'Korruptioun a Russland festgeholl goufen an d'Police deels mat Gewalt géint Demonstrante virgaangen ass, beroden d'Ausseminister iwwer nei Sanktiounen. D'EU misst e ganz klore Message schécken, datt dat net acceptabel wier, sot de litaueschen Ausseminister Gabrielius Landsbergis.



"Mir hunn e ganz effikasse Mechanismus, de globale Sanktiounsregime am Beräich vun de Mënscherechter, an dee soll mat Determinatioun benotzt ginn, fir ze weisen, datt Verstéiss géint Mënscherechter, ob se zu Minsk, zu Moskau oder zu Hongkong geschéien, net toleréiert ginn."

Och a Russland wier d'Recht op Meenungsfräiheet an op d'Demonstréieren an der Verfassung verankert, huet den däitschen Ausseminister Heiko Maas betount.

"Rechtstaatliche Prinzipien müssen auch dort gelten, dazu hat sich Russland immer verpflichtet und deshalb erwarten wir, dass diejenigen, die dort friedlich protestiert haben und es keinen Grund gibt, sie fest zu setzen, auch unverzüglich wieder freigelassen werden."

D'Befreie vum Alexei Nawalny wier d'Basis vu bessere Relatioune mat Moskau, sot sengersäits de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn bei senger Arrivée de Moien zu Bréissel, da misst een net iwwer Sanktiounen, ma et kéint iwwer Kooperatioun schwätzen.

"Der 23. Januar hat gezeigt, in Russland, dass man gegen den Willen des Volkes zwar mit dem Knüppel vorgehen kann und vielleicht kurzfristig auch anhalten kann, aber auch in Russland, zwischen Kaliningrad und Wladiwostok in 11 Zeitzonen wird sich der Wille nach mehr Demokratie durchsetzen. Ich glaube, dass Autokratie fallen wird, so wie damals die Mauer gefallen ist und wie der Stacheldraht gefallen ist."