Déi europäesch Ausseminister haten nawell e gutt gefëllte Programm, wéi se fir d'éischte Kéier am neie Joer zu Bréissel zesumme waren.

D'Relatiounen tëschent der Europäescher Unioun an der Tierkei an d'Situatioun vum russeschen Oppositionellen Alexej Nawalny sinn nëmmen zwee Sujeten, déi um Ordre du Jour stoungen an iwwert déi Dany Rasqué mam Lëtzebuerger Ausseminister geschwat huet.

Asselborn/Reportage Dany Rasqué

Den EU-Aussebeobtraachten Josep Borell flitt Uganks Februar op Moskau, wou en eng Entrevue mam Ausseminister Sergej Lawrow huet an och probéiert, e Message un d'Ëffentlechkeet ze ginn, seet de Jean Asselborn.

"Mir fuerderen, wéi der dat wësst, d'Fräiloossung vum Alexej Nawalny direkt, vu sengen Ënnerstëtzer an deenen anere Leit, déi e Samschdeg festgeholl si ginn. De Josep Borell kënnt dann erëm, e mécht eis Rapport driwwer am Conseil. Et muss een dann natierlech kucken, wéi entwéckelt d'Saach sech, wat den Nawalny ugeet. Ass de Mann 30 Deeg am Prisong, wéi et elo ausgesäit oder kënnt nach eppes no? Ginn nach aner Faiten gesicht, fir en eventuell méi laang am Prisong ze halen? Ech mengen, dat ass ausschlaggebend."



Op Basis vun den Entwécklungen an den nächsten Deeg a Wochen, gëtt dann decidéiert wéi et viru geet.

Zu Bréissel goufen et keng Länner, déi elo Sanktiounen fir direkt gefuerdert hunn, mä et ass näischt ausgeschloss, betount de Lëtzebuerger Ausseminister a weist drop hin, datt d'EU jo schonn am Oktober Sanktiounengéint Moskau decidéiert huet. Dat war no der Vergëftung vum russeschen Oppositionellen den 20. August.

Wat d'Relatioun tëschent der Europäescher Unioun an der Tierkei betrëfft, kënnegt sech e Revirement un. D'Tierkei wéilt erëm zeréck kommen zu enger gudder Kooperatioun mat der Europäescher Unioun.

Déi géif der Tierkei nolauschteren, mä seet de Jean Asselborn, d'Tierkei gëtt un deem gemooss, wat se mécht, net un deem wat se seet.

"Respektéiere se de Waffenembargo a Libyen? Gi se op eng aner Schinn an der Kooperatioun, wat Syrien ugeet? Am Karabach, wou se der Populatioun onheemlech vill Misär gemaach hunn, gëtt hir Politik do gedréint? An da virun allem d'Mënscherechter an der Tierkei selwer. Ginn d'Journalisten, déi am Prisong setzen, eraus gelooss? Ginn Oppositioneller erausgelooss? Déi Leit, déi d'Mënscherechter verdeedegt hunn, kommen déi erëm fräi? Alles dat, dat muss ee gesinn."



Fir de Jean Asselborn ass op alle Fall kloer, datt et mat enger Charmeoffensiv eleng net gedoe ass, mä datt et der Tierkei muss eescht sinn.

En éischt gutt Zeechen si Gespréicher tëschent Ankara an Athen, fir eng Léisung fir de Gassträit am Mëttelmier ze fannen.

D'EU-Ausseminister hu sech op alle Fall wärend hirem Conseil net mat der Fro vun neie Sanktioune misse beschäftegen a waarden elo mol of, wéi nohalteg déi positiv Signaler vun Ankara sinn.