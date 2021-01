D'EU wëllt de Memberstaaten d'Méiglechkeet ginn, Exporter vu Corona-Impfstoffer am Noutfall ze blockéieren.

D'EU-Kommissioun wäert dozou viraussiichtlech e Freideg ee Virschlag virstellen, sou EU-Vertrieder en Donneschdeg. Haaptzil ass deemno, Informatiounen iwwer Exporter ze sammelen a sécherzestellen, datt dës net zu Laaschte vun an der EU bestallte Liwwerunge ginn.

Haaptgrond ass de Sträit mat der Pharmaentreprise AstraZeneca, där hiren Impfstoff e Freideg an der EU zougelooss kéint ginn. Déi schwedesch-brittesch Entreprise hat déi lescht Woch massiv Liwwerschwieregkeete wéinst Produktiounsproblemer an engem Wierk an der Belsch zouginn. Zu Bréissel war een doropshin net frou, well Liwwerunge vun der Firma un Drëttstaate wéi ënnert anerem Groussbritannien net gekierzt ginn.

"Et ass keen Exportverbuet", sou een EU-Vertrieder zum geplangten "Transparenz- Lizenzéierungsmechanismus". "Et geet ee grondsätzlech dovunner aus, datt d'Exporter wéi geplangt stattfannen." A "seelene Fäll" kéint et awer dozou kommen, datt den Accord fir den Export verbuede gëtt. Dofir soll et an der EU-Rechtsgrondlag Krittäre ginn, en Donneschdeg goufen do awer nach keng genee Informatioune genannt.

An der Praxis mussen d'Produzenten de fir si zoustännegen nationalen Autoritéite matdeelen, "wat, wéini, u wien an a wéi engem Ëmfang" se exportéiere wëllen, sou en EU-Vertrieder. Déi national Autoritéite kënnen dann hiren Accord fir den Export ginn oder eben net. D'Decisioun doriwwer soll bannent 24 Stonne falen.

D'EU-Vertrieder hu vun enger "Noutfallmoossnam" geschwat, déi zäitlech begrenzt bis um Enn vum éischte Quartal gëlle soll. Et wär awer net ausgeschloss, datt se verlängert kéint ginn. Impfstoff-Exporter bannent der EU wäre genausou wéineg betraff wéi humanitär Hëllefsliwwerungen un Ziler baussent der EU.