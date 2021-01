De Fall Semedo huet fir vill Reaktioune gesuergt. Et gouf en Hin an Hier an der Kommunikatioun vun der DP an d'Deputéiert huet dorops d'Partei verlooss.

Den Austrëtt vun der Monica Semedo aus der Partei wërft da Froen ob, wat d'Mandat am Europaparlament vun der fréierer DP-Politikerin betrëfft. Zu deem Thema war den aktuellen an erfuerenen Europadeputéierten Charel Goerens fir en Interview op RTL Télé Lëtzebuerg.

Fir de Charel Goerens huet politesch gesinn d'Corinne Cahen Recht, déi seet, datt d'Monica Semedo d'Mandat un d'DP misst zeréck ginn. Rechtlech gesinn huet awer d'Monica Semedo Recht. Fir den Europadeputéierten misst d'Monica Semedo hiert d'Mandat och zeréck ginn, well se jo op der Lëscht vun där Partei gewielt gouf. Wann een awer net méi Member vun der Partei ass, kann een sech och net méi dozou zielen. Mä dat muss d'Madamm Semedo mat sech selwer ausmaachen.

Déi eenzeg, déi d'Méiglechkeet hat, fir dës Katastroph fir d'Partei hätt kéinte verhënneren, wier d'Monica Semedo selwer gewiescht, esou de Charel Goerens. De Kontext hat hie scho schonn am Kloertext de leschten Donneschdeg erläutert. Dono ass dat Ganzt jo leider ausgeaacht an d'Monica Semedo huet sech zu hirer Schold bekannt. Sech amësche wier och net gaangen, well dat bei der Prozedur net méiglech ass. Déi Prozedur vum Europaparlament, déi de Charel Goerens sëlwer gehollef huet, auszeschaffen, ass geheim. Dat ass geduecht, fir d'Affer ze schützen. An dësem Fall ass et awer och schued, well esou d'Affer keng Stëmm hunn, esou den DP-Politiker.

Keen huet en Abléck an dësen Dossier, seet de Charel Goerens. Hie selwer géif just d'Äntwerte vun der Monica Semedo gesinn, déi si bei der Befroung ginn huet. D'Monica Semedo seet selwer, datt si den Dossier vu bal honnert Säiten net ganz gesinn hätt. Dee läit beim President an ass secret.

Op d'Fro, ob d'Partei ze spéit reagéiert hätt, sot de Charel Goerens, datt et do net vill Alternative gouf. D'Partie konnt sech an déi Kommissioun, déi jo geheim ass, net amëschen. A sech op Rumeuren oder Virurteeler baséieren, kann d'DP sech och net. Well Rumeuren a Virurteeler féieren a "Schnelljustiz". An dat ass net d'Verständnis vum Charel Goerens vum Recht. A well déi ganz Prozedur jo geheim ass géif ech gär gesinn, wat elo géif gesot ginn, wann d'Partei probéiert hätt, sech anzemëschen.

Déi liberal Fraktioun am Europaparlament kéint och elo eng Prozedur lancéieren, déi et an der Vergaangenheet scho gouf, fir ze kucken, ob eng Persoun ausgeschloss gëtt. An enger vun deenen nächste Sëtzunge wäert doriwwer geschwat ginn. Dem Charel Goerens no wier et am Korrektsten, der Madamm Semedo d'Recht ze ginn, fir sech an enger kontradiktorescher Prozedur zu Wuert ze mellen, dat dat an enger Sëtzung vun der Fraktioun géif geschéien an dat virun engem Comité des sages vun 3 oder 5 Leit, déi dann och méi vum President vun der Kommissioun gewuer ginn, wéi bis elo gewosst ass.

De Charel Goerens wonnert sech iwwert déi vill Leit, déi wëssen, wat an deem Dossier steet. Wa se Rumeuren héieren haten a Beweiser haten, da war et hir verdammte Flicht a Schëllegkeet, fir déi un dee Comité [...] erunzedroen. Ech hätt mer d'Zong missten ofbäissen, wann ech iergendeppes hätt misste bezeien, an déi déi d'Rumeure zirkuléiere loossen, déi maache sech an dësem Fall net zum Deel vun der Léisung.

Mat Bléck op d'Europawalen 2024 an deem Renouveau, deen an der Partei mam Monica Semedo sollt agelaut ginn, ass dëst eng schwéier Situatioun, souwuel fir d'Demokratesch Partei, wéi fir d'Monica Semedo, esou de Charel Goerens. Bis 2024 ass et awer nach laang an d'Partei wäert schonn d'Méiglechkeet fannen, fir doriwwer ewechzekommen. Esou bedauerlech et och ass, mä mir loossen d'Käpp net hänken. Mir wäerten eis schonn mat Zäit erneieren.