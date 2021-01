Den Impf-Sträit tëscht der EU an dem brittesche Pharmakonzern AstraZeneca geet an eng weider Ronn.

Op Demande vun der EU-Kommissioun huet AstraZeneca accordéiert, de Kontrakt mat der EU ze verëffentlechen. E Schratt, deen d'EU-Kommissioun am Kader vu méi Transparenz begréisst.

D'EU soll jo wéinst Produktiounsproblemer nëmmen een Drëttel vun de geplangten Dosissen kréien, d’Liwwerung mat Groussbritannien kritt dogéint keng Retarden.

Dobäi kënnt, dass déi däitsch Impfkommissioun réit, de Vaccin vun AstraZeneca nëmme bei Persounen tëscht 18 an 65 Joer ze sprëtzen

Dës Recommandatioun gouf vun der stänneger Impfkommissioun vum Robert Koch Institut domadder begrënnt, dass et an der Impfstoffstudie aktuell net genuch Donnéeë ginn. Vun de ronn 11.700 Persounen, déi un der Etüd deelgeholl hunn, waren nämlech nëmmen e puer Prozent iwwer 65 Joer al.

D’EU-Zouloossung vum AstraZeneca-Vaccin gëtt sech um Freideg vun der Ema erwaart. Op Nofro hin huet d’Santé matgedeelt, dass een op déi genee Critèren vun der Zouloossung wéilt waarden, ier een entscheet, wéi dëse Vaccin soll agesat ginn.

Zousätzlech suergt de Retard bei de Liwwerungen, dee jo scho vum brittesch-schwedesche Pharmakonzern ugekënnegt gouf, fir Kritik. Den EU-Kommissär Nicolas Schmit dozou:

"AstraZeneca produzéiert an der europäescher Unioun an natierlech och an England. Mir wësse jo alleguer, dass et eng englesch-schwedesch Firma ass. An et besteet e bëssen e Verdacht, dass do Dosen ofgezweigt solle ginn. Fir op aner Plaze benotzt ze ginn. An do ass de Konflikt, dass d'europäesch Unioun eben insistéiert, fir dass de Vertrag respektéiert gëtt."

Den Toun vun der EU hätt sech verschäerft, esou d’Deputéiert Tilly Metz:

"D'Kommissioun huet och d'Méiglechkeet lo en Audit ze maachen vun de Sites de Productions. Hei ass dat elo an der Belsch an an Holland, mä si produzéiere jo och an Groussbritannien. Mä fir mol hei Asiicht ze hunn, wou d'Produktiounsproblemer sinn. A wat d'Kommissioun elo och gefuerdert huet, ass en Transparenzregister vun den Exporter vun den Vaccinen."

Wann also gesot gëtt, dass net genuch Dosisse fir d’EU do sinn, da soll analyséiert ginn a wéi eng aner Länner Vaccin exportéiert gouf. Ausserdeem fuerdert déi gréng Deputéiert, dass déi 6 Verträg tëscht der EU an de Pharmakonzerner integral verëffentlecht ginn.

Schreiwes vun der EU-Kommissioun

Vaccines: contract between European Commission and AstraZeneca now published

Following the renewed request from the European Commission on 27 January 2021, pharmaceutical company AstraZeneca has agreed to publish the redacted contract signed between the two parties on 27 August 2020.

The Commission welcomes the company's commitment towards more transparency in its participation in the rollout of the EU Vaccines Strategy.

Transparency and accountability are important to help build the trust of European citizens and to make sure that they can rely on the effectiveness and safety of the vaccines purchased at the EU level.

The Commission hopes to be able to publish all contracts under the Advance Purchase Agreements in the near future.

The contract published today contains redacted parts pertaining to confidential information such as details of invoices. The AstraZeneca contract is the second one to be published, after CureVac has agreed to publish the Advance Purchase Agreement with the European Commission.

Background

For the Commission the protection of public health and securing the best possible agreements with companies so that vaccines are affordable, safe and efficacious is crucial.

The contract the European Commission negotiated together with the EU Member States was approved on 14 August and entered into force on 27 August. It is financed by the Emergency Support Instrument.

Through the contract, all Member States are able to purchase 300 million doses of the AstraZeneca vaccine, with an option for a further 100 million doses, to be distributed on a population-based pro-rata basis. The contract also allows the Member States to donate their vaccine doses to lower and middle income countries or to re-direct them to other European countries.