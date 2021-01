De Vaccin vun Johnson and Johnson, dee just eng Injektioun brauch, ass elo awer just zu 66% effikass.

An och nach manner a Südafrika, wou eng aner Variant zirkuléiert. Allerdéngs géing dee Vaccin a 85% vun de Fäll déi méi grav Effete vum Covid verhënneren, sou den US-Pharmakonzern. An den USA kéint den Impfstoff schonns an noer Zukunft zougelooss ginn. No der Aschätzung vum Expert Amesh Adalja vun der Johns-Hopkins-Universitéit an den USA huet betount, datt 60 Prozent Wierksamkeet awer nach ëmmer zimmlech gutt wiere fir e Vaccin. D'EU huet iwwerdeems 400 Milliounen Dosisse bestallt, ass awer nach net zougelooss vun der Ema. Och Lëtzebuerg wäert Dosisse vun dësem Vaccin kréien. De Vaccin vun Johnson and Johnson huet awer e puer logistesch Virdeeler géigeniwwer deene vu Moderna a Biontech/Pfizer. Fir d'éischt emol ass just eng Injektioun néideg. Weider kann en a Frigoe gelagert ginn a muss net a spezielle Killboxe geluecht ginn.