An engem Gespréich mat der "Süddeutsche Zeitung" huet d'EU-Kommissiounspresidentin gesot, dass ee méiglech Komplikatiounen ënnerschat hätt.

Et hätt ee sech ze staark op d'Fro fokusséiert, ob et e Vaccin géing ginn, also op d'Entwécklung vum Impfstoff. Dat huet d'von der Leyen am Interview mat der "Süddeutsche Zeitung" an aneren auslännesche Medien en Donneschdeg zouginn. "Réckbléckend hätte mir méi staark parallel iwwert d'Erausfuerderunge vun der Masseproduktioun missen nodenken."

Si huet iwwerdeems ënnerstrach, dass een d'Leit dobaussen hätt besser missen opklären a soen, dass et géing virugoen, mee lues, an dass et géinge Problemer a Verspéidunge ginn, well et sech ëm nei Verfaren handelt.

Donieft huet d'EU-Kommissiounspresidentin gewarnt, dass et weider Schwieregkeete bei de Liwwerungen a Produktioune kéinte ginn. D'Zil wier et awer weiderhin an der EU, virum Summer 70 Prozent vun allen Erwuessenen ze impfen.

Verdeedegt huet d'Politikerin d'EU-Virgoensweis bei de Bestellungen. Mat 27 Memberstaate géingen Entscheedungen heiansdo méi laang daueren, ma et hätt een awer als Zil gehat, Konkurrenz an e Präis-Kampf tëscht den EU-Länner ze vermeiden. Weider huet si betount, dass alleguerten d'Regierunge mat agebonne waren an d'Verhandlunge mat de Pharmakonzerner.