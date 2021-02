D'EU-Kommissiounspräsidentin Ursula von der Leyen huet zouginn, datt bei der Beschafung vu Vaccinen net alles optimal gelaf ass.

Mir sinn an der Lutte géint de Virus nach net do, wou mer wëlle sinn, mä mir mussen alles maachen, datt mer, trotz Virusmutatiounen, den nächste Wanter sécher sinn. Dat sot e Mëttwoch de Moien d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen am Kader vun enger Debatt iwwert déi europäesch Impfstrategie.

D'Impfcampagne hätt sech antëscht op ville Plazen acceleréiert. Méi wéi 17 Milliounen Europäer an Europäerinnen wieren antëscht vaccinéiert ginn. An d'Kommissioun bleift och bei hirem Zil, datt bis de Summer 70% vun der Bierger vun der EU immuniséiert solle sinn. Déi fréier däitsch Ministesch, déi ze Lescht och perséinlech vill an der Kritik stoung, huet an hirer Ried awer och Feeler zou ginn.

D'Ursula Von der Leyen iwwer d'Impfstrategie

D'Ursula von der Leyen huet annoncéiert, datt d'Europäesch Medikamentenagence "ema" an Zukunft méi séier soll u klinesch Date kommen, fir d'Vaccinen esou séier wéi méiglech analyséieren ze kënnen. Donieft soll d'Vaccinsproduktioun ugedriwwe ginn, mat enger Taskforce. Wéi genee, do ass d'Ursula von der Leyen eng kloer Äntwert schëlleg bliwwen.

E klore mea culpa gouf et vun der Kommissiounspresidentin géintiwwer Irland. Si géif d'Gedenkespiller ëm Kontrollen op dëser sensibeler Grenz mat Nordirland bedaueren. Um Enn hätt een awer alles richteg gemaach. Richteg wier och gewiescht, fir als EU eng gemeinsam Vaccinscommande ze maachen. National Elenggäng wieren „wirtschaftleche Quatsch an d'Enn vun der Unioun“.