Wéi d'Ema ën Dënschdeg matgedeelt huet, hätte si d'Ufro vun Johnson & Johnson kritt.

Mat enger Entscheedung kéint bis Mëtt Mäerz gerechent ginn. Bis ewell goufen an der Europäescher Unioun d'Vaccine vu Biontech/Pfizer, Moderna an Astrazeneca zougelooss.

Kritt den Impfstoff gréng Luucht vun der Europäescher Medikamentenagence an der EU-Kommissioun, wäert d'Impfcampagne an Europa däitlech méi einfach verlafen, sou den Hiersteller. Am Géigesaz zu den aneren Impfstoffer ass bei Johnson & Johnson just 1 Dosis néideg, keng 2.

200 Milliounen Dosissen huet d'EU-Kommissioun vun Johnson & Johnson bestallt, mat enger Optioun op weider 200 Millioune Stéck. Am Fall vun enger Zouloossung kéinten 100 Milliounen Dosisse bis Juni geliwwert ginn.