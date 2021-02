Zanter Groussbritannien den EU-Bannemaart an d'Zoll-Vereenegung den 1. Januar verlooss huet, ass d'Akafen um Internet fir béid Säite méi deier ginn.

Brexit a Liwwerungen/Reportage Tim Morizet

Déi eng woussten et vläicht schonn, fir déi aner war et eng éischter negativ Iwwerraschung.

"De Bréifdréier huet mer en Ziedel an d'Boîte geheit: ech misst 22,49 Euro bezuelen. Do hunn ech da 7,49 Lëtzebuerger TVA bezuelt, a 15 Euro un administrative Fraisen.", esou de Romain Scheffen.

Wien, ewéi de Romain Scheffen, iwwert de leschten annerhallwe Mount eng Liwwerung aus Groussbritannien kritt huet - direkt oder indirekt – huet dacks missen nobezuelen. Zanter dem éischte Januar ass de Brexit a Kraaft – konkret heescht dat fir den Europäeschen Endverbraucher dacks méi TVA, Accisen an eventuell administrativ Fraise vun der Douane. Dat bestätegt och Lëtzebuerger Douane schrëftlech op d'Nofro.

"Zanter dem Brexit ass Groussbritannien en Drëttland, doduerch mussen all d'Päck bei der Douane deklaréiert ginn an déi entspriechend Droiten an Taxe bezuelt ginn. Op enger Commande a Groussbritannien musse beim Import d'TVA (normalerweis 17%) an eventuell Zoll an Accise bezuelt ginn. Duerch de Fräihandelsaccord mat Groussbritannien sinn awer Wueren „Made in UK" am Prinzip zollfräi. Dobäi kommen awer d'Käschten, déi den Transporteur verrechent fir d'Douanesformalitéiten, fir de Client ofzewéckelen."

Heescht, fir Produiten, déi zum Beispill a China, Frankräich, den USA, oder soss enzwousch an der Welt produzéiert ginn, awer iwwer Groussbritannien an de Grand-Duché ausgeliwwert ginn, muss dedouanéiert ginn. Ofhängeg vun der initialer Valeur vun der Bestellung kann dat schonn eng gréisser Differenz ausmaachen.

Zanter der Trennung tëscht der Unioun a Groussbritannien wier d'Zuel u Liwwerunge vun der anerer Säit vum Äermelkanal nach net erofgaangen, esou d'Natalie Thomann, Chef Service vum Post Courrier.

"Mir haten eng staark Augmentatioun punkto Liwwer-Volumen aus Groussbritannien. Dat läit awer virun allem un der schwiereger Covid-Situatioun op der Insel an der komplizéierter Gestioun um Enn vun 2020. Doduerch hu sech vill Liwwerunge gesammelt a komme mat Verspéidung elo all zesummen un. Et kann een awer soen, datt 50% vun den dedouanéierte Päck den Ament aus Groussbritannien kommen."

Vill Lëtzebuerger loosse sech also den Ament nach net vun der erweiderte Käschten ofschrecken. Virun allem Liwwerunge mat engem Wäert vun ënner 150 Euro wieren immens prominent, heescht et vun der Lëtzebuerg Douane.

Wéinst méi héijen Transportkäschten acceptéiere vill brittesch Kleedergeschäfter Retouren aus der EU net méi. Et wier méi gënschteg fir d'Entreprisen, d'Wuer opzeginn oder ze verbrennen ewéi se zeréckzehuelen, huet et an engem Interview vum Adam Mansell, Chef vun der Fashion an Textil Unioun a Groussbritannien, op der BBC geheescht. Enger brittescher Etüd vun der London School of Economics géif Brexit d'Vereenegt Kinnekräich laangfristeg méi aarm maachen. 10 Joer no Brexit solle bis zu engem Drëttel vun de britteschen Exporter an d'EU ewechfalen.