An deem Zesummenhang gouf en neien Aktiounsplang mam Numm "Hera Incubator" ausgeschafft an e Mëttwoch presentéiert.

"Déi nei Variante vum Corona-Virus entsti ganz séier, an dowéinst mussen mir eis Äntwert nach méi séier upassen." Dat sot d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Mëttwoch op enger Pressekonferenz. Fir géint d'Mutatioune vum Virus virzegoen soll d'Industrie, d'Wëssenschaft an d'ëffentlech Hand an Europa méi enk zesummeschaffen. "Hera Incubator" heescht den Aktiounsplang, deen e Mëttwoch presentéiert gouf.

EU Covid-Strategie - Reportage vum Claudia Kollwelter

An deen huet eng Partie kloer Ziler: Déi nei Variante vum Coronavirus sollen zum Beispill fréi erkannt, séier detektéiert ginn, huet d'Ursula von der Leyen betount. Dofir si 75 Milliounen Euro virgesinn:

Wir müssen di Genom Sequenzierung schneller und umfassender anlegen. Für uns ist wichtig, dass der Hera Inkubator ganz eng mit ECDC und den Mitgliedsstaaten zusammen arbeitet, um vor allem die Kapazität der Sequenzierung zu erhöhen und um neue Covid-Tests im großen Umfang zu nutzen.

D'Vaccine missten, wann néideg, un d'Mutatiounen ugepasst ginn:

Dazu werden wir in einem ersten Schritt 150 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung stellen um genau diesen forscherischen Prozess zu unterstützen.

Impfstoffer déi schonn zougelooss goufen, a sech un d'Mutatiounen upassen, sollen méi séier duerch d'europäesch Medikamentenagence ema fräigi ginn, huet d'EU-Kommissiounspresidentin ënnerstrach. D'EU misst donieft dofir suergen, kuerz a laangfristeg genuch Produktiounskapazitéiten ze hunn:

Der Hera-Inkubator wird mit der Industrie zusammen arbeiten, damit ein Netz von Produktionsanlagen geschaffen werden kann, die dann gewissermaßen auch auf Abruf zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man die Produktion hochfahren muss, das schneller geschehen kann mit stabilen Prozessen und trainiertem Personal als das bisher der Fall ist.

Eng weider Prioritéit vum Aktiounsplang ass den Austausch vu klinesche Studien, deen an Zukunft verbessert soll ginn.