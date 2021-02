Iwwert dee Wee probéieren jo verschidde Länner de Virus, a besonnesch déi méi ustiechend Varianten dobaussen ze loossen.

De richtegen Equiliber ze fannen tëscht Limitatiounen an dem Fonctionnement vum Wueren a Serviceverkéier am Bannemaart bleift d'Erausfuerderung, schreift de permanente Rotspresident Charles Michel a senger Invitatioun fir en Donneschdeg.

Invitation letter to the members of the European Council #EUCO https://t.co/amBpUtKjup pic.twitter.com/V8Se9SUOGe — Charles Michel (@eucopresident) February 23, 2021

Et kéint sinn, datt weiderhin restriktiv Mesuren fir net essentiell Reesen noutwendeg wieren. Hannergrond vum aktuelle Sträit ass, datt verschidde Länner méi wäit ginn. Zum Beispill Däitschland an d'Grenzen zu Tschechien an Tirol praktesch zougemaach huet. Just Däitscher, Auslänner mat Wunnsëtz an Däitschland a Frontalieren, déi an engem systemrelevante Beruff schaffen, kënnen areesen.