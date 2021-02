D'EU-Kommissioun huet e Mëttwoch proposéiert, fir d'Ofschafe vun de Roamingkäschten tëscht den EU-Memberstaaten ëm 10 weider Joren ze verlängeren.

D'Mesure war jo am Juni 2017 a Kraaft getrueden a leeft theoretesch Enn 2022 aus. An Zukunft soll och garantéiert sinn, datt een am Ausland zu de selwechte Konditiounen telefonéieren kann, wéi doheem. Bréissel schwieft vir, datt d'Operateure virgeschriwwe kéinte kréien, datt si hire Clienten, déi e Kontrakt fir e 4G- oder 5G-Reseau ofgeschloss hunn, dëse Standard och am Ausland ubidde kënnen.