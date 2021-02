D’Covid-19-Pandemie a virop d’Variante vum Virus suergen an alle Staate vun der EU fir eng Hausse vun den Neiinfektiounen.

Dat bréngt eng gewëss Nervositéit mat sech. Op de Grenze vun Dänemark bis erof a Portugal. 10 EU-Staaten hunn den Ament nees Kontrollen agefouert.

Als positiv behält de Premier Xavier Bettel no 5 Stonnen u Berodunge vun dësem Digital-Sommet zeréck, datt d’Situatioun vun de Frontalieren, grad wéi déi vun de Camionschauffere gestäerkt gouf. Wann unilateral Moossname geholl géifen, da missten déi proportionéiert sinn. Et misst total evitéiert ginn, Grenzen zouzemaachen, sou de Premier. Et wier wichteg, datt aner Staats- a Regierungscheffe sech es bewosst sinn, datt, wann zu Lëtzebuerg Grenzen zou sinn, mir hei apake mussen.

Wat Reesen ubelaangt, sou bleift d'Recommandatioun: wat net muss sinn, sinn ze loossen. Lëtzebuerg ass net op de Wee gaangen, d'Leit anzespären, sou de Xavier Bettel. Et wier awer net, datt, well een am Ausland ass, d'Reegelen net méi zielen.

E wichtegt Element, fir dass d'Leit an Europa nees séier eng gewëss Fräiheet zeréckfannen, solle Schnelltester ginn, déi ee selwer maache kann. Se kënnen en Deel vun der Léisung sinn, och hei zu Lëtzebuerg, sou de Xavier Bettel. Ënnert der Konditioun, datt se fiabel sinn. Wann déi Schnelltester bis zouverlässeg sinn, kéinte si de Schlëssel gi fir Lockerungen, bei Saachen, déi haut nach zou sinn. Den Ament wier et awer nach ze fréi fir Verspriechen. Et misst een d'Garantie hunn, datt déi Tester och richteg uweisen. D'Europäesch Agence ECDC (European Centre for Diseace and Control) soll déi aktuell Offer iwwerpréiwen. Op déi Manéier kéinten dann zum Beispill Restauranten nees opmaachen. Ënnert der Bedéngung, d'Clientë loosse sech an der Entrée testen. An Éisträich ass dat haut schonn de Fall, wann ee bei de Coiffeur geet.

Wat d'Impfungen ubelaangt, sou wäert de Vaccin vun Johnson and Johnson dee véierte ginn, deen an der EU zougelooss gëtt. Dat soll elo am Laf vum Mount Mäerz de Fall sinn. Wat awer bedeit, datt éischt Liwwerungen eréischt am Abrëll wäerte kommen. Fir de Rescht géif d'EU-Kommissioun sou vill Drock maache wéi se kann. Datt dat, wat ënnerschriwwe gouf, agehale gëtt.

D'Propositioun vu virop Éisträich, ee grénge Certificat oder éischter den digitalen Impfpass anzeféieren, stéisst ganz verschidden op Géigeléift. De Lëtzebuerger Premier huet hei nach emol drop opmierksam gemaach, datt jonk Leit sech den Ament iwwerhaapt net kënnen impfe loossen. Et wier delikat, eng gespléckten Zwou-Klassen-Gesellschaft ze kréien, wou déi eng Rechter hätten an anerer net. Mëttelfristeg wäert awer kaum e Wee laanscht sou en Impfcertificat féieren. Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel sot nom Sommet, all d'Vertrieder wiere sech es eens, datt sou en digitaalt Dokument néideg ass. D'Viraarbechte lafen effektiv an et wäert och nach eng 3 Méint daueren, bis d'Dokument entwéckelt ass. D'Aféiere vum digitalen Impfpass géif och op kee Fall bedeiten, datt just déi an Zukunft reesen dierfen, déi sou e Pass hätten.

Um Enn behält de Premier zeréck, datt d'Solidaritéit ënnert de 27 grouss bleift, wann deen een deem aneren hëllefe kann.