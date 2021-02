Déi Entscheedung hunn d'Staats a Regierungscheffen op engem duerch d'Pandemie bedéngt digitalen EU-Sommet geholl.

Hannert där Annonce verstoppe sech awer nach vill Froen, wat d'Rechter ubelaangt, déi mat deem Dokument wäerte verbonne sinn.

Virop Länner wéi Éisträich, Griicheland, Spuenien oder och Zypern, déi net nach eng Vakanze-Saison verpasse wëllen, hunn Drock gemaach fir en Dokument, wat den Ament "Impfpass" genannt gëtt. En Dokument, dat u sech awer kee Pass ass, sou de Premier Xavier Bettel.

"Pass - dat kléngt, wéi wann ee soss net kéint era kommen. De grénge Certificat, sou wéi en och soll genannt ginn, soll eng Méiglechkeet sinn, zu enger Alternativ zu engem Test, deen een den Ament muss virweisen, wann een an e Land reest. "

Bis an alle 27 Memberstaaten eenheetlech Appen disponibel sinn, wäert et technesch nach eng 3 Méint daueren.

U sech e Certificat, op deem stoe wäert, wou a wéini eng Persoun geimpft gouf a mat wat fir engem Vaccin. Op domat awer extra Rechter verbonne ginn, an wann, wat fir eng, wäert nach fir Gespréichsstoff suergen.

Lëtzebuerg seet "Jo" zum grénge Certificat, als Alternativ zum obligatoreschen PCR-Test fir ze reesen. A just dofir.

"E Certificat, deen engem Rechter géif ginn, déi een net huet, deen net geimpft ass, wier fir eis net déi richteg Pist", sou de Premier.

Et wier wichteg, sou vill wéi méiglech gemeinsam Punkte festzeleeën. Dat géif et dem Bierger méi einfach maachen, sech erëmzefannen. Ma de Premier erënnert drun, dat hei net EU-Recht, ma national Kompetenze gëllen. Wirtschaftlech Intresse kéinten derzou féieren, datt den digitalen Impf-Certificat d'Gewulls ronderëm net just Areesbestëmmungen, ma och wat een an eenzele Länner däerf maachen, just nach verschäerft.

Op engem Ament, wou Länner wéi Däitschland oder och Lëtzebuerg probéieren, Restriktiounen ze lockeren. Dat och opgrond vum Asaz vu Schnelltester. Där Professioneller, déi zertifiéiert sinn, awer och där, déi ee selwer ka maachen.

"Wa se effikass sinn, kéint ech mer virstellen, dat hei sinn Decisiounen, déi mer am Regierungsrot mussen diskutéieren, datt esou d'Méiglechkeet zum Beispill vun engem Selbst-Schnelltest, iert een an e Restaurant oder e Café kéint goen, eng Méiglechkeet kéint sinn. Ma den Ament hunn ech net genuch Informatiounen, fir ze wëssen, ob se sécher sinn." sot de Xavier Bettel.

Eng Pist, déi an den Ae vum Premier awer logesch wier, an enger Strategie vum lues a lues nees Opmaachen. Déi zoustänneg Europäesch Agence ECDC soll d'Tester, déi den Ament disponibel sinn, op de Leescht huelen. E Freideg de Moien hunn d'Staats a Regierungscheffen dann och zesumme mam Nato Generalsekretär Jens Stoltenberg iwwer eng méi enk Zesummenaarbecht beroden. Eng éischt Reunioun op deem Niveau zanter 5 Joer.

E Freideg de Moien hunn d'Staats- a Regierungscheffen dann och zesumme mam Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg iwwer eng méi enk Zesummenaarbecht beroden. Eng éischt Reunioun op deem Niveau zanter 5 Joer, wou et net just ëm réng Sécherheets- a Verdeedegungsfroe goung.