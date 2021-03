Éisträich wëll sech bei Impfstoffer géint de Coronavirus net méi op d'EU verloossen.

Éisträich dréint der EU am Kampf géint de Corona de Réck a wëll sech net méi op d'Ema bei Impfstoffer géint de Virus verloossen. D'Europäesch Medikamentenagence wier ze lues bei den Zouloossungen, sou de Kanzler Sebastian Kurz en Dënschdeg zu Wien.

Ich bin froh, dass @vonderleyen so früh die Initiative ergriffen hat zur Beschaffung von Impfstoff für die #EU. Wir müssen uns aber jetzt schon rechtzeitig auf weitere gefährliche #COVID19 Mutationen vorbereiten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 2, 2021

Aus deem Grond wëll Éisträich d'Entwécklung an d'Produktioun vu Vaccine vun der zweeter Generatioun géint méiglech Virus-Variante virundreiwen. Ouni d'EU, dofir awer mat Dänemark an Israel. An deem Kader ass en Donneschdeg eng Entrevue tëscht dem éisträichesche Kanzler, der dänescher Ministerpresidentin Mette Frederiksen an dem israelesche President Benjamin Netanjahu geplangt.