Am Kampf géint de Coronavirus klëmmt d'Zuel vun de potentiellen Impfstoffer weider. D'Tübinger Entreprise CureVac gëllt als Hoffnungsdréier.

Déi 27 Joer jonk Wienerin Carla Freund ass eng vun 32.500 Persounen, déi den Ament an Europa, awer och a Süd-Amerika, bei där en Vue vun enger Zouloossung, ganz wichteger klinescher CureVac-Etüd fräiwëlleg matmécht.

"Ech hu mech iergendwéi hoffnungslos gefillt, mat där ganzer Situatioun. Well ech näischt konnt drun änneren. An du gouf et dës Geleeënheet. Konkreet kënnen dozou bäizedroen, fir hoffentlech d'Pandemie e bësse méi fréi op en Enn ze bréngen. Besonnesch well et drëms geet, sou vill Impfstoffer wéi méiglech ze hunn. Ech si gesond a sou krut ech d'Méiglechkeet, Kraaft opbréngen, wierklech eppes Wichteges ze maachen. Ech hunn d'Gefill, eppes Positives ze leeschten," sou déi jonk Fra vu Wien.

Den Dr. Eddie De Block erkläert den Oflaf vun der Etüd:

"E Participant, deen haut kënnt, wéi d'Madamme, kritt fir d'éischt eng Bluttanalys gemaach, fir eng Basis Donnéeën ze hunn. Duerno kritt si eng éischt Injektioun. A véier Woche kritt se eng zweet Injektioun. A sechs Woche wäerte mir eng zweet Bluttanalys maachen. Da gesi mer, wéi vill Antikierper am Blutt sinn. Dat selwecht maache mer nach emol a sechs Méint, an an engem Joer."

Sou laang wäert et awer net daueren, bis de CureVac-Impfstoff, deen op der RNA-Technologie baséiert, wou de Kierper selwer den Ofwiermechanismus aktivéiert, zougelooss gëtt. De CureVac gëtt iwwregens an zwou Dosisse gesprëtzt a ka wärend 3 Méint an engem normale Frigo gelagert ginn.

Fir keng Zäit ze verléieren, huet d'Europäesch Agence Ema leschte Freideg e Schnellverfaren en Vue vun enger Zouloossung lancéiert. Éischte Resultater no géif effektiv d'Produktioun vun Antikierper aktivéiert. Detailer sinn awer nach keng public.

"Mir hoffen, datt mer den éischten Deel vum Projet Enn Mee fäerdeg hunn. Da schécke mir en un d'Ema, fir dat e gutt geheescht gëtt", sou den Dr. De Block.

De CureVac-Impfstoff ass ee ganz wichtege Bausteen an der europäescher Impfstrategie. D'EU-Kommissioun huet 235 Milliounen Dosisse virbestallt. No AstraZeneca, déi zweetgéisst Quantitéit un Impfstoff.