D'Europäesch Kommissioun huet e Pabeier ausgeschafft, deen d'Ziler bis 2030 festleet. Och Lëtzebuerg huet do nach dat eent oder aner nozehuelen.

Ongeféier 15% vun der Populatioun liewe mat engem Handicap – mol méi, mol manner eescht. Ëmmer méi Leit mussen also mat enger deeglecher Limitatioun an hirem Liewen eens ginn. Den néidegen Encadrement zu Lëtzebuerg, ma och eng Uniformitéit iwwert den europäesche Kontinent, si vun héchster Wichtegkeet. An deem Kader well d'Europäesch Kommissioun d'Rechter vu Behënnerte bis 2030 weider stäerken. Och Lëtzebuerg hätt do nach nozehuelen.

Inclusioun vu Leit mat Behënnerung / Rep. Tim Morizet

Et wier net just e Pabeier, mä eng reell Opportunitéit fir och nei Upassungen, mat Drock vu baussen, op nationalem Niveau ze realiséieren, esou de President vun Info-Handicap, Patrick de Rond.

„Sou en Dokument ass ëmmer eng Opportunitéit fir Politik no fir ze bréngen an engem bestëmmte Beräich. Dat huet natierlech och eng Influenz op d'Memberstaaten. Och zu Lëtzebuerg wäerte mer gesinn, datt dat en Impakt huet fir Mënsche mat Behënnerungen.“

Lëtzebuerg mëscht net genuch fir d'Inclusioun vun de Kanner mat engem mentalen Handicap an der traditioneller Schoul. Dat ass d'Conclusioun vun enger europäescher Instanz déi de Grand-Duché dofir condamnéiert. Zu Lëtzebuerg ass et dacks d'Norm dës Kanner an d'Richtung vum „enseignement specialisé“ ze schécken. Mais fir d'Kommissioun sollt dat amfong just d'Exceptioun sinn. Där Meenung ass een och bei Info-Handicap.

"Net an iergendwelleche Spezial-Schoulen. Ma an der Reegel-Schoul. Ënnert de Kolleegen, Kolleeginnen ze sinn, am normale Liewen. Do eng Scolaritéit ze maachen, déi och zu engem Ofschloss féiert. An dann eventuell och et erméiglechen, als Mënsch mat Behënnerung op d'Uni ze goen. Eng Karriär opzebauen. E Beruffsliewen opzebauen. Sief et am Secteur Publique oder am Secteur Privé. Méiglechkeeten hunn, fir eng Ustellung ze fannen an do eng berufflech Karriär ze maachen."

D'Inclusioun an Autonomie sinn de Schlëssel zur Chancëgläichheet an dat géif an der Schoul ufänken.

E weider Punkt op der EU Lëscht ass eng „europäesch Kaart fir den Handicap“ - dës gouf iwwert déi lëscht Joren an e puer Länner getest, ënner anerem der Belsch – elo soll bis Enn 2023 offiziell esou eng Kaart fir d'ganz Unioun proposéiert ginn.

"Well um europäeschen Niveau ëmmer erëm d'Erfarung gemaach gëtt, datt Mënsche mat Behënnerung, déi reesen, net iwwerall de selwechten Accès hunn, zu Facilitéite fir Mënsche mat Behënnerung"

Sou kéint et, den Ament, zum Beispill, mol virkommen, datt eng Persoun mat Handicap vu Lëtzebuerg déi duerch Spuenien reest, net déi nämmlecht Facilitéiten oder vun den nämmlechte Servicer ewéi e Lokale mat Handicap ka profitéieren.

Vun dësem Joer un soll schonn esou eng Plattform iwwert den Handicap op europäeschem Niveau geschaaft gi fir eng méi intensiv Kooperatioun tëscht de Memberstaaten a fir d'Konventioun vun de Vereenten Natioune besser ëmzesetzen.

Enger rezenter europäescher Etüd no fillen sech 52% vun de Leit mat engem Handicap diskriminéiert, gutt 28% vun hinnen hunn Angscht an d'Aarmut oder déi Sozial Exclusioun ze falen. Eng deeglech Angscht, déi net misst existéieren, esou Info-Handicap.