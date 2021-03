De Fraktiounschef vun der EVP huet den ungaresche Premier Orban fir seng Pläng, mat den europäesche Rietspopulisten wëllen zesummenzeschaffen, kritiséiert.

Rietspopuliste wéilten d'Recht vun der politescher Mëtt oftrennen. Si géinge Radau mat Gestaltungskraft verwiesselen, esou de Manfred Weber an der Zeitung "Welt am Sonntag". Den Orban hat jo de Mëttwoch ugekënnegt, dass seng Fidesz-Partei d'Fraktioun vun de biergerlescher Europäescher Vollekspartei am EU-Parlament wéilt verloossen.