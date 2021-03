No méintelaangem Schleefen huet d'EU elo endlech eng breet ugeluechten Diskussioun iwwer hir Reform an d'Weeër geleet.

De President vum Europaparlament, David Sassoli, d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an de Regierungschef vu Portugal, Antonio Costa, hunn e Mëttwoch zu Bréissel en entspriechenden Accord ënnerschriwwen. Déi sougenannte Konferenz fir d'Zukunft vun Europa soll mat staarker Biergerbedeelegung ofgehale ginn an am éischten Hallefjoer 2022 Virschléi fir eng EU-Reform virleeën.

"Mir wëllen héieren, vu wat d'EU-Bierger dreemen", sot d'Ursula von der Leyen. D'Zukunftskonferenz wéilt "die stille Mehrheit" erreechen, fir déi richteg Reformen aleeden ze kënnen. De Parlamentspresident David Sassoli schwätzt vun engem "besonneschen Dag fir déi europäesch Demokratie".

Offizielle Startschoss fir d'Konferenz ass den Europadag den 9. Mee. Do soll et eng Manifestatioun um Parlamentssëtz zu Stroossbuerg ginn. Dofir entwéckelt d'EU-Kommissioun eng digital Plattform, déi schonn Enn Mäerz fäerdeg si kéint.

Eng Verflichtung, d'Reformvirschléi, déi um Enn vun der Konferenz presentéiert ginn, ëmzesetzen, gëtt et allerdéngs net. De gefuerderten Ännerunge vun den EU-Verträg missten d'Memberstaaten eestëmmeg zoustëmmen. Dëst dierft eng héich Barrière sinn. D'Virschléi dierften awer net am Tirang verschwannen, seet den SPD-Europadeputéierte Gabriele Bischoff.

Am Fong hätten dës Diskussionsronnen op europäeschem, nationalem a regionalem Niveau schonn am Mee zejoert sollen entaméiert ginn. Wéinst der Coronapandemie war et allerdéngs net méiglech, Presenzveranstaltunge mat Bierger ze organiséieren. Och d'Fro, wien d'Konferenz leede sollt, hat tëschenduerch fir Diskussioune gesuergt.