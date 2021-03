Mat enger Majoritéit vu 492 Stëmme gouf déi ganz Europäesch Unioun en Donneschdeg als "LGBTIQ-Fräiheetszon" erkläert.

141 Deputéiert hunn dogéint gestëmmt, 46 Persounen hu sech enthalen. D'Helena Dalli aus der EU-Kommissioun begréisst d'Initiativ vum EU-Parlament. "D'EU muss eng Fräiheetszon fir eis alleguerte sinn, ouni Ausnam", sou d'Malteeserin.

Dat streng kathoulescht Polen steet dacks an der Kritik wéinst Diskriminéierung vu sexuelle Minoritéiten. De Ryszard Legutko vun der rietsnationaler Partei PiS huet dëse Vott als "absurd" an d'EU-Parlament als "grouss ideologesch Maschinn" bezeechent. Him no wier d'Familljepolitik eng national Kompetenz an d'polnesch Gemengen hätten hiert gutt Recht, traditionell Familljen ze verdeedegen, sou de PiS-Europadeputéierten.

Och Ungarn kritt ëmmer nees virgeworf, d'Rechter vu sexuelle Minoritéiten ze beschneiden. D'ungaresch Regierung plangt e Gesetz, an deem d'Definitioun vun Elteren a Geschlecht zum Nodeel vun Homosexuellen an Transgender an der Verfassung soll verankert ginn.

Déi englesch Ofkierzung LGBTI steet iwwerdeems fir lesbesch, schwul, bisexuell, transgender an intersexuell; de Q fir "queer".