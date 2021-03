D'EU mécht bei der Produktioun vu Batteriezelle fir Autoen däitlech Fortschrëtter.

D'EU wäert bis 2025 "no China den zweetgréisste Produzent vun der Welt" gi bei Lithium-Ionen-Batterien, sou de Vizepresident vun der EU-Kommissioun, Maros Sefcovic, e Freideg. Bis dohi wäert d'EU an der Lag sinn, Batterië fir 7 bis 8 Millioune Gefierer d'Joer ze produzéieren.

D'EU hat 2017 eng Batteriezellenallianz mat massiver Staatsfinanzéierung an d'Liewe geruff, fir d'Ofhängegkeet vun den europäesche Constructeure an d'asiatesch Produzenten ze reduzéieren. Bei Elektroautoe si jo d'Batterien den deierste Baudeel. Europäesch Produzente lafen d'Gefor, an Zukunft ëmmer manner beim Bau vu Gefierer ze verdéngen. Dem Sefcovic no ginn duerch d'Allianz antëscht bal 70 Industrieprojeten ënnerstëtzt.

D'EU-Kommissioun huet am Januar gréng Luucht fir en Investitiounspak vun 2,9 Milliarden Euro ginn. Bedeelegt sinn 42 Entreprisen aus 12 EU-Länner, dorënner Constructeure wéi BMW a Fiat. Och den US-Konzern Tesla ass dobäi, deen zu Brandenburg eng Batteriezellefrabrik opbaut. 2019 hat d'EU schonn en éischte Projet fir d'Produzéiere vu Batteriezellen accordéiert, deen 3,2 Milliarden Euro u Staatshëllefen virgesäit.

De Sefcovic ass zouversiichtlech, dass et bis 2025 méiglech wäert sinn, de Bedarf vun europäesche Constructeuren ze decken. D'EU-Kommissioun wäert am Abrëll en Accord mat Privatfirmen am Kader vum Fuerschungsprogramm "Horizon Europe" ënnerschreiwen, fir och d'Entwécklung vun neie Batterietechnologië virunzedreiwen. De Volume soll bei 900 Milliounen Euro leien.

D'Allianz wëll awer och verstäerkt Personal astellen. Den Ament kënnt den Aarbechtsmaart der Demande net genuch no. Schätzungen no feelt et bis 2025 u ronn 800.000 qualifizéierte Mataarbechter. An deem Sënn huet de Vizepresident vun der EU-Kommissioun d'Memberstaaten opgefuerdert, Formatiounen an Ëmschoulungen vu Beschäftegten aus aneren Industriebranchen an hiren Depensëplang fir de Corona-Opbaufong mat opzehuelen. Am Ganze rechent d'Allianz deemno domat, dass an deem Beräich bis 2025 3 bis 4 Milliounen Aarbechtsplazen entstoe kéinten.