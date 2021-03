Dëst, well den Ex-Member géint de Vertrag vum Verloosse vun der EU verstouss huet. Dat huet d'Kommissioun zu Bréissel matgedeelt.

Hannergrond vum Sträit ass d'Ëmsetze vun de extra Reegelen, déi déi brittesch Provënz Nordirland betraffen. London hätt hei d'Reegelen eegemächteg ausgeluecht, heescht et vun der EU. Déi brittesch Regierung hätt eegemächteg Eenegunge geännert, wat net am Vertrag vun 2019 virgesi wier.

De sougenannte Nordirland-Protokoll gesäit vir, datt verschidde Reegele vum EU-Bannemaart och fir Nordirland solle weider gëllen. Domadder wëll een eng Kontroll un de Grenze mam EU-Memberland Irland evitéieren, eng Grenz fir Wueren entsteet awer domadder tëscht Nordirland a Groussbritannien.

Et gouf eng ënner anerem Iwwergangsphas decidéiert, déi bis Enn Mäerz 2021 sollt lafen, ma déi brittesch Regierung huet elo decidéiert, dëst ouni Ofsprooch mat der EU ze verlängeren.

Den Toun tëscht der EU a Groussbritannien war a leschter Zäit zimmlech rau, grad och am Konflikt ëm Corona-Vaccinen. Virwërf vum EU-Rotspresident Charles Michel gouf et, well senger Meenung no Groussbritannien en Exportstopp vu Vaccine verhänkt hat, wat vu London zeréckgewise gouf.