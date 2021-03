Dat huet elo en Team vu Wëssenschaftler ënnert der Leedung vum Ulf Buntgen vun der Universitéit Cambridge festgestallt.

Dës Etüd gouf e Méindeg an der Fach-Zeitung "Nature Geoscience" virgestallt. Fir de Verglach gouf sech op d'Réng vun Eeche konzentréiert, déi bis zu 2.110 Joer al waren an domadder schonn an der Zäit vun de Réimer existéiert hunn.

D'Fuerscher hunn e Laangzäit-Trend Richtung dréchenem Klima festgestallt, en Trend, deen ab 2015 massiv geklommen ass. Et geet een dovunner aus, dass d'Verännerung vum Klima duerch d'Aktivitéite vum Mënsch verursaacht gouf, déi de sougenannte Jetstream beaflossen.

Klimawandel géif awer net heeschen, dass et iwwerall méi dréche gëtt, esou de Bungten, ma dat extreemt Klima wäert awer zouhuelen. Dëst kéint fir d'Landwirtschaft, den Ökosystem an de Mënsch am allgemenge fierchterlech Konsequenzen hunn.

Virun allem fir d'Joren 2003, 2015 an 2018 goufen extrem dréche Wäerter gemooss. Besonnesch dréche waren an der Vergaangenheet d'Jore 40, 590, 950 a 1510, ma awer net vergläichbar mat der Dréchent, déi rezent ze moosse war.