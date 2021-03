D'Ema bleift also dobäi, genee wéi d’Weltgesondheetsorganisatioun, datt de Covid-19-Vaccin vum schwedesch-britteschen Hiersteller soll weider agesat ginn.

Aktuell géing et nach ëmmer keng Indikatioune ginn, datt de Vaccin Thrombose verursaacht hätt, sou d'Direktesch vun der Ema en Dënschdeg de Mëtteg op enger Visiokonferenz. Et wiere just a ganz wéinege Fäll Thrombose ginn. D'Ema soll e Mëttwoch eng definitiv Konklusioun presentéieren.

11 EU-Staaten, dorënner Lëtzebuerg, hunn den Asaz vun deem Vaccin gestoppt. De Santésdirekter Jean-Claude Schmit huet en Dënschdeg de Moien am RTL-Interview erkläert, et wier eng reng Virsiichtsmoossnam, fir déi Leit, déi sech Froe stellen, ze berouegen. Et wier schwiereg de Lëtzebuerger z’erklären, firwat an Däitschland an a Frankräich den AstraZeneca suspendéiert gëtt an hei net.

De Jean-Claude Schmit huet weider erkläert: Lëtzebuerg huet genuch aner Impfstoffer en Stock, fir d'Rendez-vouse bis e Mëttwoch z'assuréieren, och wann den AstraZeneca fir den Ament suspendéiert ass.