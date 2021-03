Dëse Pass soll informéieren, ob eng Persoun géint de Covid geimpft ass, vum Virus geheelt ass oder en negativen Test huet.

Dëse Pass soll d’Reesen an der Summervakanz méi sécher maachen.

D'Weltgesondheetsorganisatioun war am Januar nach géint esou en Impfpass, well et ze vill Ongewëssheete géing bei deenen Informatioune ginn.

Den digitale Pass soll der EU-Kommissioun no bis den 1. Juni fäerdeg sinn. "De Pass soll bis den Ufank vum Summer prett sinn, fir anzesetzen, an de Summer geet den 1. Juni un", esou de Margaritis Schinas vun der EU-Kommissioun an engem Interview mat der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" e Mëttwoch. Sou soll et an der Summervakanz nees méiglech ginn, ze reesen.

De Projet leeft ënnert dem Numm "Digitale Grénge Pass", inspiréiert um "Grénge Pass", dee geimpfte Leit an Israel kréien. Niewent den Impfungen, sollen an dësem Pass och Resultater vu PCR- a Schnelltester, sou wéi iwwerstane Corona-Infektiounen notéiert ginn.