D'Hallschent vun den erwuesse Britten ass scho geimpft. Wat d'Britte besser maachen a wisou dat esou séier geet, dofir gëtt et e puer Grënn.

An der Europäescher Unioun geet et mam Impfen net richteg virun. Och d'Lëtzebuerger Impfcampagne schleeft. Do iwwer op der brittescher Insel ass dogéint schonn d'Hallschent vun den Erwuessene geimpft, op d'mannst mat enger Sprëtz. 27 Millioune Mënsche kruten eng Dosis. 2 Milliounen och schonn déi zweet. Soss vill kritiséiert, feiert de britteschen Premier Boris Johnson säi Succès.



Déi Däitsch Noriichtenagence huet recherchéiert, wat Groussbritannien besser mécht ewéi d'EU.

D'Britten hu kaum mat Enkpäss bei de Liwwerungen ze dinn, well si bal keen exportéieren, heescht et.

Et gëtt keen Impfstoff stockéiert. Alles wat do ass, gëtt geimpft. Deemno gëtt et och méi e groussen Ofstand tëscht der éischter an der zweeter Dosis.

Et gëtt keng Dosis verbëtzt. Dokteren hunn eng Lëscht mat Patienten, déi an der Géigend wunnen, an owes, wann nach Impfstoff iwwreg bliwwen ass, séier kënne laanscht kommen.

All déi, déi kënnen impfen, maachen et och: Hausdokteren an Apdikter deemno och.

D'Populatioun gëtt net nëmme mat engem Bréif invitéiert, mä och direkt iwwer SMS. Bei Leit, déi net reagéieren, gëtt nogefrot.

D'Britte riskéieren awer och méi. Hei hunn eng sëllegen EU-Staaten opgehalen, mat engem Vaccin ze impfen, wéi et bei enger Partie geimpfte Leit Niewewierkungen gouf. D'Britten hunn dat net gemaach. D'Leit, déi méi laang Niewewierkungen haten, goufe wuel dozou opgeruff, fir sech Rot beim Dokter ze froen, ma et gouf gläichzäiteg vun der Regierung weider betount, datt d'Virdeeler vun der Impfung bei wäitem méi grouss si wéi d'Niewewierkungen.