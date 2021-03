EU decidéiert eng 1. Kéier Sanktioune wéinst Mënscherechtsverletzungen a China, wéinst der Ënnerdréckung vun der moslemescher Minoritéit vun den Uiguren.

Am Ganze ginn et Sanktioune géint 6 Länner, déi dëse Méindeg um Agenda vun den EU-Ausseminister stinn. Sou ginn och 11 Persounen op d'Sanktiounslëscht gesat, déi beim Militärputsch am Myanmar bedeelegt waren.

D'Mënscherechter sinn universal, si gëllen an allen 193 UNO-Länner, egal op grouss oder kleng, sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn bei senger Arrivée zu Bréissel. Éischte Punkt um Ordre du jour vun de Chefdiplomaten ass awer d'Tierkei, wou versicht gëtt déi gréissten Oppositiounspartei HDP ze verbidden a wou d'Istanbuler Konventioun géint Gewalt géint Fraen a Meedercher ausser Kraaft gesat gouf. Hie kéint sech nach ganz gutt erënneren, wéi d'Konventioun 2011 ënnerschriwwe gouf, sot de Jean Asselborn e Méindeg de Moien, an deemools wier d'Tierkei immens stolz gewiescht.

Jean Asselborn: "Es ist meines Erachtens absolut unverständlich, dass in diesem Dekret, das in der Nacht getroffen wurde vor ein paar Tagen vom türkischem Presidenten Erdogan, dass in einem Land wo es jeden Tag eine Gewalttat die zum Tode führt in einem Haushalt in der Türkei gibt, dass diese Konvention für die Türkei ausser Kraaft gesetzt wird. Das ist ein Weg zurück ins Mittelalter."

Esou kéinten d'Relatioune sech net normaliséieren, sou de Lëtzebuerger Ausseminister. Eigentlech wollten d'Ausseminister eng positiv Agenda fir de Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen Enn der Woch preparéieren, nodeems Ankara sech am Konflikt ëm d'Gas am Mëttelmier gespréichsbereet gewisen huet.