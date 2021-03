Laang huet d'EU mat Appeller géint d'Ënnerdréckung vun den Uiguren a China reagéiert. Elo goufe Sanktiounen decidéiert.

No ronn 30 Joer huet d'Europäesch Unioun eng éischte Kéier nees Sanktioune géint China wéinst Verletzung vun de Mënscherechter verhaangen. D'Ausseminister vun de 27 Memberstaaten hunn e Méindeg zu Bréissel Strofmesuren decidéiert géint déi Responsabel fir d'Ënnerdréckung vun de muslimesche Minoritéiten, den Uiguren an der Regioun Xinjiang.

D'Sanktioune gesi vir, dass d'Konte vu betraffene Persounen agefruer ginn. Donieft dierf hinne kee Geld oder wirtschaftlech Ressourcen zur Verfügung gestallt ginn. Eng Arees an d'EU och verbueden.

D'Nimm vun de Betraffene sollen deemnächst um Site vun der EU verëffentlecht ginn, dorënner solle 4 Vertrieder vun der chineesescher Regierung an eng chineesesch Institutioun sinn.

Sanktioune no Militärputsch am Myanmar géint Junta-Chef

Nom Militärputsch am Myanmar huet d'Europäesch Unioun Sanktioune géint de Junta-Chef Min Aung Hlaing decidéiert. Géint 9 weider héichrangeg Militärvertrieder an de President vun der Walkommissioun gouf en Areesverbuet gesprach an hir Konten agefruer.

Et sollen nach Sanktiounen an e puer Woche géint Firme ginn, déi an der Hand vum Militär sinn.

De Militär hat den 1. Februar am Myanmar d'Muecht iwwerholl. Zanterhier koum et zu massive Protester an d'Junta huet mat brutaler Gewalt géint d'Demonstrante reagéiert. D'Land war bis dohin an engem demokratesche Wandel.

Der UN no koumen op d'mannst 149 Mënschen ëm d'Liewen, e Mënscherechtsgrupp schwätzt vun bal 250 Doudegen.