Am Europaparlament gëtt en Donneschdeg iwwert e Rapport ofgestëmmt, deen eng Strategie fir nohaltegen Tourismus bannent der EU fuerdert.

An deem Kontext huet déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz e Mëttwoch de Moien op eng Pressekonferenz invitéiert, fir d'Fuerderunge vun hirer Partei op deem Punkt duerzeleeën. Den Tourismus hätt immens ënnert der aktueller Pandemie gelidden a misst erëm ugekuerbelt ginn. Allerdéngs misst ee Lektiounen zéien an a Richtung vu méi Nohaltegkeet a Resilienz goen.

Wat sinn d'Impakter - ekonomesch, sozial - op d'Ëmwelt vum Tourismus? Déi Date mussen enregistréiert an analyséiert ginn. Mir brauchen och eng Koherenz mam Green Deal an och generell mat den UN-Ziler, fir eng méi nohalteg a gerecht Welt ze hunn. Eng Koherenz mam Green Deal geet ënnert anerem och iwwert de Wee vun der Dekarboniséierung, sou d'Tilly Metz.

Den Tourismus wier fir 8% vun de CO2-Emissioune responsabel, sot déi gréng Europadeputéiert. Eppes, un deem kéint geschrauft ginn, sinn d'Transportmëttel:

Mir wënschen eis, datt nach vill méi investéiert gëtt an alles, wat den Tourismus via Vëlo oder Zuch an d'Kombinatioun vu béidem gemaach gëtt. Mir Gréng hätten och gär, datt d'Nuetszich och erëm méi gefërdert ginn. A mir wëllen an dësem Joer, dem "Year of the rail", datt generell a ganz Europa de Reseau vun den Zich ausgebaut a méi attraktiv gemaach gëtt, huet d'Europadeputéiert nach betount.

D'Tilly Metz huet betount, datt een och am Tourismus déi richteg Lektiounen aus der Covidkris zéie misst an d'Pandemie als Opportunitéit kéint gesi ginn, fir e méi nohaltegen a resiliente Wee anzeschloen.