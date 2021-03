D'Impfungcampagne steet en Donenschdeg nees am Zentrum vum virtuellen EU-Sommet.

De Sträit mam Konzern AstraZeneca wäert en Thema sinn, grad ewéi en neie System fir d'Impfdosissen ze verdeelen. An a Saachen Impfzertifikat kéint et en Donneschdeg scho méi konkret ginn.

Déi sou wichteg Impfcampagne schleeft. Op dësem Sommet probéieren d'EU-Staats- a Regierungscheffen u Vitess zouzeleeën. Wéinst groussen Delaie bei de Liwwerungen, ass d'EU zanter dem Ufank vum Joer am Clinch mam brittesch-schweedeschen Hiersteller AstraZeneca. Deen exportéiert e groussen Deel vun den Dosissen, déi an der EU produzéiert goufen, virop a Groussbritannien. De brittesche Gesondheetsminister confirméiert dat der Financial Times géintiwwer: ''eise Kontrakt ass besser ewéi hiren''.

E Mëttwoch huet d'Kommissioun d'Exportkontrollen däitlech verschäerft. Länner ewéi Däitschland warnen awer virun engem Exportstopp. Dat kéint Revanche-Aktioune bei Liwwerkette fir wichteg matières premières provozéieren. Dat dierft kontrovers diskutéiert ginn. Ëmmerhin huet och de franséische President Emmanuel Macron an engem Interview zouginn, dass d'EU hir Impfstrategie net decidéiert genuch ugaangen ass. An och de Lëtzebuerger Staatsminister Xavier Bettel huet de Problem mat de Liwwerungen e Mëttwoch thematiséiert.

Virtuellen EU-Sommet / Rep. Pierre Jans

Eng nei Verdeelung vun den Impfdosisse steet op d'mannst um Ordre du Jour en Donneschdeg. Nieft Éisträich fille sech 5 Memberstaaten iwwert den Dësch gezunn. D'Kommissiounspresidentin von der Leyen proposéiert 10 Milliounen Dosisse vu Pfizer, déi éischter ukommen, als Ausgläich anzesetzen. Ma vill Länner dierften hei dogéint sinn, wéi Däitschland zum Beispill. Wien stéing guer net sou schlecht do, heescht et.

D'EU huet bis ewell 2,6 Milliarden Impfdosisse bei sechs Produzente bestallt. De russesche Sputnik V ass an der Unioun nach net zougelooss. Däitschland wëll virbestellen. D'Fro ass, ob d'Kanzlerin Merkel nach aner Homologe mat an d'Boot kritt.

Fir en europäeschen Impfzertifikat, also en Noweis fir Impfungen, negativ Covid-Tester an iwwerstanen Erkrankungen, läit elo eng konkret Propos vun der Kommissioun um Dësch. Dat kéint méi Fräiheete beim Reesen am Summer erlaben. Do kéint e Konsens zustane kommen.

Den Dag wäert da mat enger Premiere op en Enn goen.Owes gëtt den US-President Joe Biden an d'Video-Konferenz dobäi geschalt.