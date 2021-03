360 Milliounen Dosissen Impfstoff solle sech déi 27 EU-Memberstaaten am zweete Quartal vum Joer deelen. Ma wéi?

Doriwwer gëtt zanter en Donneschdeg de Mëtteg 13 Auer hefteg op engem, duerch déi aktuell Pandemie bedéngt, virtuellen EU-Sommet diskutéiert. Länner wéi Kroatien, fille sech benodeelegt. An de Premier Plencovic géif droen, net vum Dësch opzestoen, bis eng Léisung fonnt wier. Am Detail geet et virop ëm 10 Milliounen Dosisse vu Biontech/Pfizer, déi éischter wéi geplangt geliwwert ginn an iwwer en neie Verdeelerschlëssel sollen u Länner goen, déi virun allem ënnert de Retarde vun AstraZeneca leiden.

Nervositéit wéinst Impfcampagne um EU-Sommet / Pierre Jans

Schleefend Impfcampagne suergt fir Nervositéit bei Bierger a Politiker

D'Nervositéit klëmmt bei Bierger a Politiker, well d'Impfcampagne schleeft. Dat sot den Lëtzebuerger Premierminister virum digitalen EU-Sommet am exklusiven Interview mat RTL.

Doran seet de Xavier Bettel, hie wär dem russeschen Impfstoff ''Sputnik V'' géintiwwer alles anescht ewéi retizent, ma dat wär komplizéiert. An am Clinch mat Groussbritannien warnt hie virun engem Exportstopp fir Vaccinen. D'Impfcampagne dominéiert deemno och dëse Sommet.

Bei Infektiounszuelen, déi net erofginn an Impfdosissen, déi net erbäikommen, wiisst d'Uspanung. Och beim Premier Xavier Bettel.

"D'Bierger sinn nervös, d'Politiker sinn nervös. D'Kommissioun an d'EU-Parlament och. Mir hätte gär, dass d'Impfunge méi séier ginn. A mir sinn Tributaire vun de Produzenten."

AstraZeneca huet manner geliwwert, wéi erwaart

An do mécht virun allem de brittesch-schwedeschen Hiersteller AstraZeneca de Staats- a Regierungscheffe Kappzerbrieches. 90 Prozent manner ewéi erwaart kritt Lëtzebuerg es dës Woch a verléiert wichteg Zäit bei den Impfungen.

AstraZeneca exportéiert e groussen Deel vun den Dosissen, déi an der EU produzéiert goufen. Beschte Client ass Groussbritannien, a fir den Staatsminister ass kloer.

"Wou eppes erausgeet, muss och heiansdo eppes erakommen. Et muss een awer oppassen, wann een total Blockade mécht. Et brauch een och anert Material. Net, dass een da vun engem Land gesot kritt: elo hat der Pech. Dat kritt der elo net."

Kontrolléiert gëtt awer wuel méi streng. Export-Blockade si méiglech, wann d'Zilland selwer Vaccin hierstellt an net ausliwwert, a wann do e groussen Deel vun der Populatioun geimpft ass. Groussbritannien fält ënnert déi Critèren.

Kritik u Manéier vun EU-Kommissioun



Esou däitlech ewéi bis ewell nach net, kritiséiert de Xavier Bettel awer och d'Manéier, ewéi d'Kommissioun von der Leyen mat den Produzenten negociéiert huet.

"Dat ass eben de Problem an engem Kontrakt. Wann ee seet: dir musst eis esou vill liwweren. Mä et steet net dran, wéini dat muss geliwwert ginn, dann ass dat e Problem."

Ma och de Premier huet och Douten un der Éierlechkeet vun den Hiersteller vu Vaccin.

"Ech hunn heiansdo d'Gefill, wéi wa just vill Kontrakter mateneen ënnerschriwwe gi sinn an dat net nëmme mat Europa. Awer fir dat selwecht Material."

Sputnik V ka Situatioun verbesseren



All weideren Impfstoff kann d'Situatioun verbesseren, och de russesche Vaccin "Sputnik V". Esou einfach ass et dann awer net, weess de Xavier Bettel.

"Mir kënnen eis net erlaben, en Impfstoff hei ze benotzen, esou laang en net gréng Luucht vun enger Agence huet. Ob dat déi europäesch oder eng national ass, op déi ee sech ka baséieren. Wann déi gréng Luucht bis do ass, si mir direkt bereet, de Sputnik ze verimpfen."

Hëtzegen Debat iwwert d'Verdeelung vu Vaccinen

E Sommet, op deem et och héich hir geet, well 6 Länner, dorënner Éisträich, sech bei der Verdeelung vun den Impfdosissen iwwer den Dësch gezu fillen an dowéinst en neie System fir d'Distributioun fuerderen. Den Bundeskanzler vun Éisträich schwätzt vun engem néidege Geste vu Solidaritéit.

Vu Bréissel aus ginn d'Impfstoffer jo un d'Memberstaaten geliwwert, pro rata hir Populatioun. D'Lëtzebuerger Regierung steet hannert deem System. Aus finanzielle Grënn hat zum Beispill Kroatien awer virop de bëllegen AstraZeneca gefrot, an elo ebe wéineg kritt, seet de Xavier Bettel.

''Dat wat mir versprach kritt hu, solle mir och kréien. Et gesäit awer esou aus, wéi wann d'Kommissioun am Gaange wär, Surplusen ze kréien. Wann do méi kënnt, kéint ee soen, dass e gewëssenen Deel e Bonus ass fir déi, déi wierklech e Retard hunn, well se AstraZeneca bestallt haten, ass dat eppes, mat deem ech ka liewen.''

Ob Éisträich effektiv och esou e grousse Retard huet, ewéi Kroatien, bezweiwelt de Xavier Bettel awer grad esou, wéi déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel.

Op dësem Sommet gëtt kloer: den Ament ass all eenzel Dosis de Staats- a Regierungscheffen et wäert, haart ze negociéieren.