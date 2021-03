Donieft huet d'Europäesch Medikamentenagence e Freideg Feu vert gi fir 2 weider Impfstoff-Wierker an Europa.

D'Präparater vu Biontech/Pfizer kéinte bei Temperaturen tëscht -25 a -15 Grad bis zu 2 Woche gekillt ginn a missten net méi déi ganzen Zäit iwwer a spezielle Frigoe bei Temperature bis zu -90 Grad gelagert ginn.

Ausserdeem goufen e Freideg 2 weider Impfstoff-Wierker zougelooss, eent vu Biontech/Pfizer zu Marburg an Däitschland an eent vun AstraZeneca zu Leiden an Holland.

Biontech plangt, mat enger Produktiounskapazitéit vu bis zu 750 Milliounen Dosisse pro Joer ee vun de gréissten Impfstoff-Hiersteller an Europa ze ginn. Am éischten Hallefjoer solle ronn 250 Milliounen Dosissen zu Marburg a Flacone gefëllt ginn.

Mat dëser Zouloossung gëtt versicht, den Enkpäss entgéintzewierken a méi séier liwweren ze kënnen. Béid Entreprisen hu schonn Impfstoff produzéiert, duerften awer net ouni den Accord vun der Europäescher Medikamentenagence ausliwweren.

Zanter Méint ginn et Diskussiounen tëscht der EU a Groussbritannien wéinst AstraZeneca. Bis Enn Mäerz hat de Konzern der Europäescher Unioun 100 Milliounen Dosissen zougesot, ma manner wéi een Drëttel goufen awer just geliwwert. Dowéinst werft Bréissel AstraZeneca vir, aner Länner wéi Groussbritannien ze favoriséieren.