Géifen déi 27 EU-Staaten net ëm jidder Dosis Impfstoff kämpfen, dann hätt den Joe Biden ouni Zweiwel als Gaascht vum Dag fir d'Schlagzeilen gesuergt.

Den éischten US-President, deen um Donneschdeg d'Wuert op engem EU-Sommet ergraff huet, ronn eng hallef Stonn, zanter dem Barack Obama.

E konstruktive Kontakt

Den Demokrat wëll dat d'USA an Europa nees méi no beienee réckelen. Vun Ëmweltfroen bis Wirtschaft.

"Et sinn eng Rei Dossieren, wou mer Multilateralismus brauchen. A Steierfroen an Digitalsteier-Froe soll een net op Europa reduzéieren a fir eis Lëtzebuerg net futti maachen. Dofir ass et wichteg, wa mer Reegele maachen, déi op dem héchsten Niveau ze maachen. Méi grouss wéi d'Europäesch Unioun. Do schéngt et, wéi wa mer mam amerikanesche President op verschiddenen Dossieren och wäerte weider kommen. Wou mer op OCDE-Niveau International Standarden definéieren. Am Intresse un Europa a virun allem och Lëtzebuerg", sou d'Reaktioun vum Premier Xavier Bettel

Wat déi a leschter Zäit ganz komplex Relatioune mat der Tierkei ubelaangt, denkt een un de Gas-Sträit am Mëttelmier, sou ginn hei d'Europäer dach iwwerraschend mat Ankara ëm. Grad elo wou den Recep Erdogan och nach d'Istanbuler Konventioun iwwer d'Fraerechter gekënnegt huet, gëtt den Dialog vun EU Säit relancéiert. Vun Zollunioun bis 6,5 Milliarden Hëllef fir syresch Flüchtlingen.

"Et ass besser, si kommen eis méi no, wéi dat et de Géigendeel ass a se ginn ëmmer méi wäit an eng aner Richtung. Dowéinst, wann een hei kann e Rattachement kréien, zu Wäerter, zu enger Direktioun, déi éischter positiv ass, mengen ech, ass et am Intresse net just vun der Tierkei, ma och vun Europa", sou de Premier.

D'Mënscherechter an der Tierkei, a Russland, a China, wat Uiguren ubelaangt. Se beschäftegen den Ament. Mat Sanktiounen a Géigesanktiounen, déi am Fall vu China och Lëtzebuerger Politiker treffen, kéim een net weider. Dat hätt de Jean Asselborn och der chineesescher Botschafterin erkläert.

"Well duerno huet jiddereen nëmme verluer. Mais awer net dierfe soen, wéi d'Situatioun ass, net dierfen opmierksam maachen, datt verschidde Saachen net ginn, dat ass och e Problem. Do muss een en Equiliber fannen. Einfach musse roueg ze sinn, näischt dierfe soen, wann eppes net geet, ass och hypokritesch an dat dierf och net sinn."