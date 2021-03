Hie gesäit nieft dem Premier Xavier Bettel, dem Ausseminister Jean Asselborn an der Justizministesch Sam Tanson, ënnert anerem och d’Chamber.

Do huet hien de Moien eng Entrevue, déi een op Chamber-TV ka suivéieren.

De fréiere belschen Finanz- an Ausseminister, deen an der neier Kommissioun vum Ursula Von der Leyen eben zoustänneg fir de Volet vun der Justiz ass, huet och eng Audienz beim Grand-Duc. An et sti Gespréicher mat der Staatsrot-Presidentin Agnès Durdu, dem President vun der Cour supérieur de la Justice Jean-Claude Wiwinius, an der procureur général d’état Martine Solovieff, um Programm.