Dat Ganz an Héicht vun 3,7 Milliounen Euro, dat well d'Ratingsagencë sech net un d'Reegelen iwwert d'Interessekonflikter gehalen hunn.

Et geet ëm d'Standbeen vun der US-amerikanescher Agence a Groussbritannien, Frankräich, Däitschland, Italien a Spuenien. Ënnert anerem huet Moody's nei Bewäertunge fir Entitéiten erausginn, obwuel e Member vun der Agence méi wéi 10 Prozent vun de Parte vun där Entitéit hat, respektiv am Verwaltungsrot souz.

Alleguer d'Verstéiss wiere geschitt, well d'Ratingsagence hir Responsabilitéiten net geholl hätt, esou d'Esma. Fir gutt, onofhängeg Bewäertungen ze hunn an d'Investisseuren ze schützen, wier et kruzial, datt d'Agencen Interessenskonflikter feststellen an duerno eliminéiere géingen.