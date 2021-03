D'EU-Kommissioun huet e Mëttwoch um Europäesch Geriichtshaff op en Neits eng Klo géint Polen agereecht wéinst enger weiderer ëmstriddener Justizreform.

Duerch d'Gesetz, dat Kritiker "Maulkuerf-Gesetz" nennen an dat zanter Februar a Kraaft ass, kënne polnesch Riichter bestrooft ginn, wa se aner Justizreforme kritiséieren. Dat wier eng seriö Gefor fir d'Rechtsstaatlechkeet, esou de Justizkommissär Didier Reynders. D'Reform géing d'Onofhängegkeet vun de Riichter a Fro stellen a wier net am Aklang mam EU-Recht. Vu Warschau heescht et, d'Kritik wier ouni Substanz.