D'Europäesch Medikamentenagence huet e Mëttwoch iwwert den Asaz vum brittesch-schweedeschen Impfstoff diskutéiert.

Däitschland hat jo decidéiert, de Vaccin vun AstraZeneca an der Reegel just nach fir Leit iwwer 60 Joer ze recommandéieren.

Lëtzebuerg mécht dat net an hält sech un d'Recommandatioune vun der Europäescher Medikamentenagence, confirméiert den Direkter vun der Santé Jean-Claude Schmit. Hei am Land géif een de Moment souwisou gréisstendeels Persounen iwwer 65 Joer impfen. An Däitschland war d'Léierpersonal un der Rei, dat wär do eng aner Saach, sou den Dr. Schmit.

Allerdéngs géing een d'Situatioun an den aneren EU-Memberlänner genee suivéieren. D'Santé huet weiderhin betount, datt den schweedesch-brittesche Vaccin effikass ass. Rezent haten 3 Prozent vun de Leit eng Impfung mam AstraZeneca refuséiert.

D'Notze-Risiko-Relatioun géif kloer fir de Vaccin vun AstraZeneca schwätzen. Bis ewell hätt een hei am Land nach keng gréisser Niewewierkunge gehat, och kee Fall vun enger Gehier-Thrombose. De Santésdirekter versteet awer, datt d'Leit veronséchert sinn.

Bis ewell goufen 22.000 Mënsche mam AstraZeneca-Impfstoff zu Lëtzebuerg geimpft. Am Abrëll solle weider 40.000 Dosisse geliwwert ginn.

E Mëttwoch huet donieft och d'WHO wësse gedoen, dass si um Asaz vun AstraZeneca festhalen an den Impfstoff weider recommandéieren.