Als Zil gouf sech gesat, bis Enn Mäerz op d'mannst 80 Prozent vun de Leit iwwer 80 Joer géint Corona ze impfen.

Wéi et vun engem Spriecher vun der EU-Kommissioun heescht, wier dëst op "verschidde Grënn" zeréckzeféieren.

Enger ECDC-Statistik no krute Stand 5. Abrëll knapp 60% vun de Leit, déi méi wéi 80 Joer al sinn, hir éischt Dosis gesprëtzt, ongeféier 30% krute schonn déi 2.

Am éischte Quartal vum Joer goufen 107 Milliounen Dosissen un d'EU ausgeliwwert. Dat sinn der däitlech manner wéi ugangs ugeholl gouf. Bis Enn Juni gëtt sech awer erwaart, dass méi Vaccinen ukommen. De Spriecher vun der EU-Kommissioun huet an deem Kontext vun 300 bis 360 Milliounen Dosissen am zweete Quartal geschwat. Domat kéint ee 70% vun allen Erwuessenen an der EU vaccinéieren.